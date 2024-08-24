CHP'li İBB'nin ulaşım çilesi bitmiyor! Yine arızalandı

TEM otoyolu ve Beykoz'da arızalanan İETT otobüsleri nedeniyle yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı. Motor yangını ve arızalar ulaşımı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında arızasız gün geçmiyor. Dün TEM otoyolu Kağıthane istikametinde seyreden İETT otobüsü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi mevkiinde aniden arızalandı. Otobüsten inen yolcular uzun süre TEM'in ortasında başka bir otobüsün gelmesini bekledi. İETT otobüsü ise arıza ekibinin müdahalesinin ardından bölgeden çekildi. Önceki gün de Beykoz'da yolcusuz olarak seyreden İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otoyolda trafik yoğunluğu oluştu