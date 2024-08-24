CHP'li belediyede tam gaz satış furyası: Gayrimenkulleri sata sata bitiremediler

Seferihisar'da 2 dönem belediye başkanlığı yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer 10 yılık görev süresi içinde ilçede çok sayıda gayrimenkulü haraç mezat sattı. Soyer'den görevi devir alan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de ilçedeki 14 taşınmazı satışa çıkardı. Yetişkin'in gayrimenkulleri satışa çıkarması kulislerde 'Soyer'in izinden gidiyor' yorumlarına neden oldu.İzmir'in turistik ilçesi Seferihisar'da iki dönem belediye başkanlığı yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer 10 yıllık görev süresi içinde mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda gayrimenkulü piyasa değerinin çok çok altınra rakamlara elden çıkardı.31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde Soyer Seferihisar Belediye Başkanlığı koltuğunu partilisi İsmail Yetişkin'e devredip Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.Soyer'den görevi devralan Yetişkin Soyer'in başlattığı satış furyasını devam ettirme kararı aldı. Belediye başkanlığında 2. dönemini geçiren Yetişkin Seferihisar Belediyesi snırları içinde yer alan Tepecik, Atatürk ve Kavakdere mahallelerinde toplam 14 arsa vasıflı taşınmazı satma kararı aldı. 4 Eylülde yapılacak ihalede satışlar muhammen bedeller üzerinden gerçekleşirse belediyenin kasasına 81 milyon 550 bin TL kaynak aktarılmış olacak.4 Eylül'de satış ihalesi yapılacak arsaların muhammen bedelleri 15 milyon 550 bin TL ile 750 bin TL arasında değişiyor.