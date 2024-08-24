CHP'de reklam belediyeciliği! Ak Parti Eskişehir İl Başkanı vahim durumu açıkladı

CHP Genel Başkanı Özel'in, 'Eş, dost, akrabalar için iş talebinde bulunmayın' ve 'Bütün gözler üzerimizde. Dikkatle bizi izliyorlar. Hata yapma lüksümüz yok' uyarılarına rağmen, belediye başkanları eş-dost kayırmalarıyla kadroları doldurmaya devam ediyor. Kamuda akraba atamalarına son olarak bir yenisi daha eklendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Cengiz Özdemir'in oğlu ve gelinini işe aldırdığı ortaya çıktı. Ayrıca EBB İK Şube Müdürü Alaattin Öztürk'ün eşinin de belediyede işe başladığı ortaya çıkmıştı.31 Mart seçimleri öncesi aday belirleme sürecinde sık sık torpil ve krizlere sahne olan CHP'de seçim sonrası da torpil furyası devam etti. CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı. Ayrıca Kurt'un gelininin de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne sınavsız olarak işe alındığı öğrenilmiş, Aslen Çanakkaleli olan, evlenip Eskişehir'e gelince de Büyükşehir'e direk sözleşmeli memur olarak başlayan gelinin daha sonra sözleşmelilere kadro geldiğinde memur olduğu ve KPSS şartı aranmadığı ortaya çıkmıştı.CHP'de Nepotizm rüzgarı son sürat eserken konu ilişkin AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'ndan tepki geldi. Açıklamada bulunan Başkan Gürhan Albayrak CHP'yi liyakatsiz olmakla suçladı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin işe alınan personeller nedeniyle borçlarını ödeyemez halde olduğunu belirtti. Albayrak;''Güzel şehrimiz Eskişehir'de 25 yıldır CHP'lilerin yönettiği Büyükşehir Belediyesi maalesef nepotizm yuvası haline gelmiştir ve bu liyakatsiz atamalar ve işe alım yapmalar tam gaz devam etmektedir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta liyakatten bahsediyor lakin kendilerinin 25 yıldır yönettiği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde oğul, gelin, akraba atamalarına tek kelime etmiyor. ''Bu liyakatsiz atamalardan dolayı belediyede o kadar çalışan var ki şu an belediye borçlarını ödeyemez durumdadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketlerinin 2023 yılındaki zararları 118 milyon TL'dir. Fazlası vardır eksiği yoktur. Belediyede yönetim sorunu vardır ve bu iş bilmeyenler yüzünden Eskişehir'imize seviye atlatacak tek bir yatırım yıllardır yapılmamaktadır. Şehrimizde yapılan tek tabirle ikram ve reklam belediyeciliğidir.Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm konusunda yetersiz kaldığını vurgulayan Albayrak, kaynakların özel işler için harcandığını söyledi.'Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm için 5 yılda 82 milyon TL bütçe ayırmış, Özel Kalem, Basın Yayın ve Kültür Sosyal için harcadığı bütçe ise 450 milyon TL'dir. Şehrimiz deprem kuşağındadır ve uzmanların söylediğine göre zemin sıvılaşması hat safhadadır. Yani 5 civarı şiddetinde bir deprem Eskişehir'de 7.1 civarı şiddetinde hissedilecektir ve bu konu çok önem arz etmektedir. Şehrimizde bakanlığımız TOKİ vasıtasıyla 15 yıldan bu yana 15 bin konut kazandırmış. Büyükşehir Belediyesi ise 24 daireyi dahi kazandıramamıştır. Geçtiğimiz günlerde belediyenin Gündoğdu Mahallemizde teslim etmesi gereken 24 dairenin teslim sürecinden de 250 gün geçmiştir.'''Bu bilgilerde popülizm yok gerçekler var. Liyakatsiz atamalar işte böyle trajikomik sonuçlara yol açmakta, Eskişehir'imizi ileri götüreceğine geri götürmektedir. Bu hizmetsizliklerini ve liyakatsiz eş dost kayırmacılığını hemşehrilerime şikâyet ediyorum' şeklinde konuştu.