Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 40 bin 334'e yükseldi

İsrail Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 323 gündür devam ediyorİsrail güçlerinin bölgede aylardır sürdürdüğü saldırılarda can kaybı artıyor.İsrail, Gazze'ye katliamı sürdürüyor.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 40 bin 334 Filistinli katledildi, 93 bin 356 kişi yaralandı.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.Saldırı sonucu yaralılar ve hayatını kaybedenlerin naaşları, Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan Ayn Calut kuleleri yakınlarında bir binaya saldırı düzenledi. Saldırıda yaşamını yitirenlerin naaşları ile yaralananlar Filistin Kızılayı ekipleri tarafından alınarak kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.Filistin haber ajansına WAFA'ya göre, saldırılar güneydeki Refah, Han Yunus ve orta kesimdeki Deyr Belah kentlerinde yoğunlaştı.Han Yunus'un batısındaki Emel Mahallesi'nde 'Kelh ailesi'nin evine düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti.Han Yunus'un orta kesiminde el-Ketibe bölgesine yönelik hava saldırısı sonucu yine 11 kişi yaşamını yitirirken, bölgede yerinden edilenlerin bulunduğu çadırlara İsrail askeri araçları tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli öldü, saldırıda yaralananlar oldu.Sivil savunma ekipleri Refah kentinde saldırıların ardından enkazdan 3 kişinin naaşını çıkardı, henüz onlarca kişinin enkaz altında çıkarılmayı beklediği belirtildi.Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Ayn Calut Apartmanları İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Bombardıman sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler yaralandı.Yerel kaynakların ifadesine göre, kentin orta kesimindeki Deyr Belah kentinin doğusunda bulunan Ebu Oreyf bölgesinde bir grup Filistinli, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Saldırıda 5 kişi öldü, çok sayıda yaranan oldu.Deyr Belah'ın doğusunda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara İsrail uçakları ve insansız hava araçları tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı.Yine Deyr Belah'taki Hikr el-Cami bölgesini İsrail topçularının hedef alması sonucu bir Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı.Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybeden 32 Filistinlinin naaşının kendilerine ulaştığı belirtildi. Açıklamada, cenazeleri ulaşanların isim listesi de verildi.Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah Belediyesi, İsrail'in bölgenin tahliye edilmesi yönündeki tehditleri ve bombalamaları sonucunda son 2 günde yaklaşık 100 bin Filistinlinin yerlerinden edildiğini duyurdu.Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah Belediyesi, İsrail'in bölgenin tahliye edilmesi yönündeki tehditleri ve bombalamaları sonucunda son 2 günde yaklaşık 100 bin Filistinlinin yerlerinden edildiğini duyurdu.Açıklamada, İsrail'in tahliye yönündeki talep ve tehditleri ile bombalamaları nedeniyle son iki günde 100 bin Filistinlinin, şehrin doğusundan yerinden edildiği ve 20 barınma merkezinin de hizmet dışı kaldığı belirtildi.İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana sık sık yaptığı tahliye tehditleri kapsamında Gazze'deki Filistinlileri sürekli bir yerden başka bir yere taşınmaya zorluyor.Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre İsrail, 1 Temmuz ile 21 Ağustos arasında 16 'tahliye emri' çıkardı ve 1-16 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 213 bin Filistinliyi zorla yerinden etti.BM verilerine göre Gazze Şeridi'ndeki her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildi.BM'nin verileri aynı zamanda Gazze'deki Filistinlilerin çoğunun en az ayda bir kez yer değiştirmek zorunda kaldığını gösteriyor.İsrail'in saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinliler, sığındıkları bölgelerde zor şartlarda ilkel çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.