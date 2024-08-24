Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine 11 ilde büyük operasyon

Zehir tacirlerine geçit yok! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen "Narkoçelik-34" operasyonlarında; internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde; 150 ekip, 500 personel, 11 narkotik dedektör köpeği ve Hava destekli unsurların katılımıyla 74 farklı adrese "Narkoçelik-34" operasyonları düzenlendi.Operasyonlar kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tek operasyonda 100 tutuklama ile %97 oranında başarıya ulaşıldı.