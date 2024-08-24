Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine 11 ilde büyük operasyon
Bakan Yerlikaya Eskişehir merkezli 11 ilde "Narkoçelik-34" operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 zehir taciri yakalandı.
Zehir tacirlerine geçit yok! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen "Narkoçelik-34" operasyonlarında; internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde; 150 ekip, 500 personel, 11 narkotik dedektör köpeği ve Hava destekli unsurların katılımıyla 74 farklı adrese "Narkoçelik-34" operasyonları düzenlendi.
Operasyonlar kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tek operasyonda 100 tutuklama ile %97 oranında başarıya ulaşıldı.