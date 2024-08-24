  • USD: 33,89 - 33,95
  • EURO: 37,69 - 37,75
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine 11 ilde büyük operasyon

Bakan Yerlikaya Eskişehir merkezli 11 ilde "Narkoçelik-34" operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 zehir taciri yakalandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine 11 ilde büyük operasyon
Ekleme: 24.08.2024 - 09:00 Güncelleme: 24.08.2024 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine 11 ilde büyük operasyon
Zehir tacirlerine geçit yok! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen "Narkoçelik-34" operasyonlarında; internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde; 150 ekip, 500 personel, 11 narkotik dedektör köpeği ve Hava destekli unsurların katılımıyla 74 farklı adrese "Narkoçelik-34" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tek operasyonda 100 tutuklama ile %97 oranında başarıya ulaşıldı.