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Aydın'da 57 kaçak göçmen yakalandı

Didim ilçesinde jandarma komutanlığı tarafından 57 düzensiz göçmen yakalanarak Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ekleme: 23.08.2024 - 09:29 Güncelleme: 23.08.2024 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da 57 kaçak göçmen yakalandı
Yasa dışı göçle mücadele sürüyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi.

57 GÖÇMEN VE 2 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde deniz kenarında bulunan makilik alan içerisinde gizlenmiş vaziyette 57 düzensiz göçmen ile A.A. ve Y.K. isimli organizatörler yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörler hakkında adli işlemler sürüyor.

Aydın'da 57 kaçak göçmen yakalandı