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Tunceli'de kamyonla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Ekleme: 22.08.2024 - 14:53 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:01 / Editör: Ozge Selin
Tunceli'de kamyonla otomobil çarpıştı: 7 yaralıTunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 6'ncı kilometresinde bulunan Pah Köprüsü mevkiinde meydana gelen olayda, kamyon ile otomobil çarpıştı.

Kazada, ağır hasar alan özel otomobilde aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Tunceli'de kamyonla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazazedelerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.