WhatsApp'ta telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor: Kullanıcı adı özelliği yolda

Çevrimiçi mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni özellikler duyurmaya devam ediyor.Güvenlik ve gizliliğe önem veren WhatsApp, kullanıcılarına farklı deneyimler sunmaya odaklanıyor.Bu kapsamda sıklıkla harekete geçen uygulama son olarak yeni bir özelliği daha duyurdu.WhatsApp, yakında kullanıcıların telefon numaralarını paylaşmadan mesajlaşmalarına olanak tanıyacak kullanıcı adlarını kullanıma sunacak.Yeni WhatsApp beta sürümü, kullanıcıların kullanıcı adı ayarlarken spam ve istenmeyen etkileşimleri sınırlamak için PIN ayarlamalarına da izin verecek.WhatsApp, kullanıcılara üç gizlilik seçeneği sunacak. Birincisi; kullanıcı adı. İkincisi; telefon numarası.Böylelikle kullanıcılar, cep telefonu numaralarını herkesle paylaşmak isteyip istemeyeceklerine kendileri karar verecek.Numaranıza sahip olmayan yeni kişiler, profil bölümünde yalnızca kullanıcı adınızı görebilecek.Üçüncü gizlilik seçeneği ise dört haneli PIN içeren kullanıcı adı. Bu özelliği açtığınızda, yalnızca bu PIN kodunu bilen kullanıcılar size mesaj gönderebilecek.İlk olarak WhatsApp Android 2.24.18.2 beta sürümünde ortaya çıkan bu özellikler, şu anda geliştirilme aşamasında.