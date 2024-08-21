Vergi paketine ilişkin açıklama! Zenginlere vergi affı gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden 'vergi paketine' ilişkin yeni bir açıklama yayınladı.Yılmaz açıklamasında 'zenginlere vergi affı olacağına yönelik' iddialara da değindi ve konunun gündeme dahi gelmediğini söyledi.Cevdet Yılmaz sözlerine, 'Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir.' diyerek başladı ve devamında da şu ifadelere yer verdi;'ALINAN KARARLAR ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE KAMUOYU İLE PAYLAŞILIYOR'Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır.Meclis'imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis'imizin taktiri ile yasalaşmıştır.'ZENGİNLERE VERGİ AFFI GÜNDEME DAHİ GELMEDİ'Bu süreçlerde “zenginlere vergi affı” hiç bir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur.Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır.