TBMM'de sandalye dağılımı değişti! İşte yeni vekil sayıları

Bazı milletvekillerinin istifa edip başka partiye katılmalarının ardından TBMM'de sandalye dağılımında değişiklikler oldu.

AK Parti'nin sandalye sayısı 264'ten 266'ya, CHP'nin milletvekili sayısı 127'den 128'e çıktı.Bağımsız İstanbul milletvekilleri Yücel ve İzsiz'in katılımıyla AK Parti'nin 264 olan milletvekili sayısı 266'ya çıktı.TBMM'de CHP'nin sandalye sayısı da değişti. Bağımsız Adana Milletvekili Bilici'nin katılımıyla CHP'nin milletvekili sayısı 127'den 128'e yükseldi.Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı ise 6'ya düştü.