Siberay’dan önemli uyarı: Dijital platformlardaki sahte reklamlara dikkat!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın sosyal medya hesabı olan SİBERAY, dijital platformlarda yayımlanan tanıtım reklamlarına karşı kullanıcıları uyardı. Son dönemde artan siber dolandırıcılık vakaları nedeniyle yapılan bu uyarı, internet kullanıcılarını sahte web sitelerine karşı daha dikkatli olmaya çağırıyor

SİBERAY tarafından yapılan paylaşımda, özellikle sosyal medya platformlarında tanıtım reklamları üzerinden yönlendirilen sitelerin sahte olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Kullanıcıların bu tür reklamlara şüpheyle yaklaşmaları gerektiği vurgulandı.Açıklamada, ünlü kişiler veya tanınmış sayfaların taklit edilerek oluşturulan sahte sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Bu tür hesaplardan yapılan paylaşımların, kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendirme amacı taşıyabileceği ifade edildi.SİBERAY, kullanıcıların yönlendirildikleri internet sitelerine ait URL adreslerini dikkatle kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Özellikle web sitesinin doğruluğundan emin olmadan kişisel bilgilerinizi paylaşmamanız ve alışveriş yapmamanız gerektiği vurgulandı.Açıklamada ayrıca, yönlendirilen bağlantılarda yer alan dosya ve uygulama indirme seçeneklerine de şüpheyle yaklaşılması gerektiği belirtildi. Bu tür dosyalar, zararlı yazılımlar içerebilir ve cihazınıza zarar verebilir.