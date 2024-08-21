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Beyaz Gazete
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Rusya’dan flaş açıklama: Ukrayna’dan peş peşe hava saldırıları!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava aracıyla (İHA) 11'i Moskova bölgesi olmak üzere Rusya topraklarına 45 saldırı düzenlediğini bildirdi.

Rusya’dan flaş açıklama: Ukrayna’dan peş peşe hava saldırıları!
Ekleme: 21.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Rusya’dan flaş açıklama: Ukrayna’dan peş peşe hava saldırıları!
Rusya Savunma Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gece Kiev rejimi, İHA'lar ile Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere terör saldırısı düzenlemeye kalkıştı." ifadeleri kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin toplam 45 uçak tipi İHA'yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, bunlardan 11'inin Moskova bölgesi, 23'ünün Bryansk bölgesi, 6'sının Belgorod bölgesi, 3'ünün Kaluga bölgesi, 2'sinin Kursk bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.

Rusya’dan flaş açıklama: Ukrayna’dan peş peşe hava saldırıları!