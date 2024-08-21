El Fetih'e suikast! İsrail ordusu Lübnan'da Filistinli direniş grubunun yöneticisini öldürdü
İsrail ordusu Lübnan'da Filistinli direniş grubu El Fetih'in yöneticisini öldürdü.
İsrail ordusu Lübnan'da Filistinli direniş grubu El Fetih'in yöneticisini öldürdü.
EL FETİH'E SUİKAST
Lübnan medyası Fetih hareketiyle bağlantılı Filistinli Halil el-Makdar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Fetih'in üst düzey yöneticilerinden Fathi Ebu el-Aradat, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Maqdar'ın örgütte görevli olduğunu söyledi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da Fetih'le bağlantılı silahlı grup El-Aksa Şehitleri Tugayı da Maqdar'ı liderlerinden biri olarak tanımladı.
Grubun tuğgenerali olan Maqdar'ın kardeşi Münir el-Maqdah, Lübnan'ın el-Meyadin medyasına yaptığı açıklamada, 'Zafer ya da şehadet yolu ve suikastlar bizi daha da güçlendirir' dedi.