El Fetih'e suikast! İsrail ordusu Lübnan'da Filistinli direniş grubunun yöneticisini öldürdü

İsrail ordusu Lübnan'da Filistinli direniş grubu El Fetih'in yöneticisini öldürdü.Lübnan medyası Fetih hareketiyle bağlantılı Filistinli Halil el-Makdar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.Fetih'in üst düzey yöneticilerinden Fathi Ebu el-Aradat, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Maqdar'ın örgütte görevli olduğunu söyledi.İşgal altındaki Batı Şeria'da Fetih'le bağlantılı silahlı grup El-Aksa Şehitleri Tugayı da Maqdar'ı liderlerinden biri olarak tanımladı.Grubun tuğgenerali olan Maqdar'ın kardeşi Münir el-Maqdah, Lübnan'ın el-Meyadin medyasına yaptığı açıklamada, 'Zafer ya da şehadet yolu ve suikastlar bizi daha da güçlendirir' dedi.