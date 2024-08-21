Apple'dan çağrı: Gizlilik için Chrome yerine Safari kullanın

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.Mobil tarafına baktığımızda ise yine açık ara Chrome'un önde olduğunu görüyoruz. Apple ise bu durumdan rahatsız.Teknoloji dünyasının en büyük oyuncularından Apple, yıllardır popüler olan Chrome tarayıcısına karşı dikkat çekici bir hamle yaparak, iPhone kullanıcılarını Safari'ye geri dönmeye davet etti.Apple'ın bu çağrısı, yeni iOS güncellemesiyle birlikte gelen bir dizi yenilik ve geliştirmeyle destekleniyor.Safari'nin hız, güvenlik ve kullanıcı deneyimi konularında önemli ölçüde iyileştirildiği belirtiliyor.Şirket, Safari'nin iOS ve macOS ile uyumlu olduğunu ve daha iyi performans, daha uzun pil ömrü sunduğunu vurguluyor.Yeni reklamlarda, Apple kullanıcıları diğer tarayıcılarda gezinirken, arka planda gizlice onları izleyen kuş şeklindeki güvenlik kameraları gösteriliyor.“Gözlemleriniz yapılıyor” uyarısının ardından Safari seçildiğinde kameralar patlıyor ve “Safari. Gerçekten özel bir tarayıcı” mesajı öne çıkıyor.Google, 2020 yılında Gizli Mod açıkken bile kullanıcı verilerini topladığını kabul etmişti.Öte yandan Apple, iOS 17 ile birlikte Safari'yi de güncellemişti. Yeni sürümde yer alan bağlantı izleme engelleme, gelişmiş parmak izi koruma, sınırlı ömürlü çerezler ve bölünmüş Oturum Depolama gibi özellikler, kullanıcıların internette daha güvenli bir şekilde gezinmelerini sağlıyor.