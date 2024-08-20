TCMB, Ağustos 2024 politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizi kararı ve TCMB'nin gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçları, piyasaların odağında kalmaya devam ediyor.Son dakika haberine göre; Merkez Bankası'nın, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını belirlendiği Para Politikası Kurulu (PPK), sonuçlandı.Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar verdi.TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği toplantıda alınan kararlar açıklandı.Kurul, temmuz ayında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 oranında sabit bırakmıştı.