Bakan Bayraktar açıkladı! Tüm evleri Karadeniz gazı ısıtacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar doğal gaz, petrol ve yenilenebilir enerji alanındaki çalışmaların gelecek hedeflerini anlattı. Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimin 2028 yılına kadar 60 milyon metreküpe çıkacağını söyleyen Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz boru hatları, uluslararası boru hatları, BOTAŞ'ın yatırımları ve FSRU yatırımları ile fiili olarak bir merkez haline geldiğini ifade etti. Türkiye'nin yakın dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaladığı anlaşmaya ilişkin konuşan Bayraktar, yaklaşık 3 bin megavatlık bir proje portföyünü BAE ile konuştuklarını vurguladı.Yeni Şafak'ın da aralarında olduğu bir grup gazeteci ile Sakarya Gaz Sahası'nda bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlığının önümüzdeki dönemde yürüteceği çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi.Sakarya Gaz Sahası'nda 2028'e kadar günlük 60 milyon metreküp üretim hedeflediklerini anlatan Bayraktar, “Bu, yıllık 20 milyar metreküp eder. Yani aşağı yukarı Türkiye'nin konutta kullandığı gaz buradan karşılanabilir. Bugün Türkiye'nin 22 milyar metreküpe yakın hane halkı tüketimi var. 18 milyar metreküp sanayide, 12-13 milyar metreküp de doğal gaz santrallerinde elektrik üretimi için tüketimimiz var. Bugün itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 6 milyon metreküpe çıktık. 6 milyon metreküp yaklaşık 2 milyon 650 bin hanenin gaz ihtiyacını karşılıyor. 2025 yılının ilk çeyreğinde hedef günlük 9,5-10 milyon metreküplük üretimi görmek” dedi.Yüzer üretim platformunun (FPU) şu anda Ümit Burnu'na yaklaştığını belirten Bakan Bayraktar, “Cebelitarık'tan Akdeniz'e girecek ve ilk etapta Çanakkale'deki limanda birtakım işlemler yapılacak. Sonra Filyos'a geçecek. Bir yıla yakın burada aktivasyon süreci var. 2026'nın ortasında 20 yıl boyunca kalacağı lokasyona göndereceğiz. Ve 10 milyon metreküp ilave oradan gaz gelecek. 10 milyon metreküp FPU'da üretilecek. 10 milyon metreküp zaten bizim hedefimiz. 2026'ün üçüncü çeyreğinde toplam 20 milyon metreküp gaz üretmiş olacağız” diye konuştu. Türkiye'nin gaz merkezi olma hedefi ile ilgili konuşan Bayraktar şunları dile getirdi:“Belirli şartları yerine getirmeliyiz. 2016'da iki tane gazlaştırma tesisimiz vardı. Bunların ikisinin kapasitesi 30 milyon metreküptü. Biz bunların kapasitelerini artırdık. Bunları çeşitlendirmemiz gerekiyordu. Dörtyol FSRU, Aliağa FSRU, Saros'da geçen sene devriye aldığımız gazlaştırma terminalleriyle beraber 30 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesi bugün 161 milyon metreküpe geldi. Aslında yılın 200-250 günü çalışsak Türkiye'nin ihtiyacının en az yarısını LNG olarak gemilerle alabiliriz.Amerika, Katar, Cezayir, Nijerya, Umman tedarikçilerimiz. Tedarikçilerimizin artması lazım. Hub için gelişmiş bir pazarınız olmalı. Türkiye buna sahip. 2018 yılında TANAP'ı devreye aldık. TürkAkım Boru Hattı anlaşması yapıldı. Türkiye 2020'de gazı; Ukrayna, Moldova, Romanya, Bulgaristan üzerinden değil doğrudan TürkAkım üzerinden Rusya'dan almaya başladı. Depolama kapasitemiz o zaman 2.6 milyar metreküptü, bugün 5.8 milyar metreküpe çıktı. 2028'de 10-12 milyar metreküplere çıkmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla doğal gaz boru hatları, uluslararası boru hatları, BOTAŞ'ın içeride yaptığı yatırımlar, FSRU yatırımları Türkiye'ye ihtiyacının ötesinde gaz getirebilecek altyapıyı sağlıyor. Dolayısıyla Türkiye fiili olarak gaz merkezi olmaya başladı.Bugün BOTAŞ, Bulgaristan'a, Macaristan'a, Sırbistan'a, Romanya'ya gaz satıyor. BOTAŞ artık gaz ihraç eder hale geldi. Biz ihraç ediyoruz dediğimiz zaman millet diyor ki 'Niye gazımızı Avrupa'ya satıyoruz.' Burada bir yanlış anlaşılma var. Türkiye'ye gelen gaz Rusya'dan TürkAkım ve MaviAkım'dan geliyor. Azerbaycan'dan iki ayrı boru hattından ve İran'dan geliyor. Bunun yanı sıra beş tane gazlaştırma tesisimiz var. 30'dan fazla ülkeden buraya gaz geliyor. Ticaret merkezi olmak bu demek zaten. Bu gaz için “Turkish Bland” yani Türk Harmanı diyoruz. İstanbul Finans Merkezi'nde kurmayı planladığımız gaz ticaret merkezi için Rusya, GAZPROM-BOTAŞ ortaklığında bir şirket kurmayı planlıyoruz. Gazın fiyatı burada belirlenecek.”Türkiye'nin hem cari açık açısından hem de dönüşüm hikâyesini yazabilmesi için zengin olduğu kaynakları devreye alması gerektiğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Rüzgâr, güneş, jeotermal hepsini mutlaka ekonomiye kazandırmamız lazım. Bugün güneş ve rüzgârda 29 bin megavata geldik. Şu an yatırımcıların elinde bekleyen 80 bin megavatlık bir kapasite var. Bunun yarısını önümüzdeki beş yıl devreye alsak her yıl 8 bin megavat eder. Yani Avrupa'daki bir ülkenin mevcut kurulu gücü kadar biz her yıl güneş artı rüzgâr yatırımı yapmış oluruz. Türkiye'ye yenilenebilir enerji yatırım anlamında büyük ilgi var. Bu sene 5 bin megavatı geçeceğiz. Hava karardı, elektrik ihtiyacımızı nereden karşılayacağız. Mutlaka destekleyici sistemler olmalı. En temizi nükleerdir, sonra da doğal gaz santralleridir. Dolayısıyla biz doğal gaz santrallerinin bir müddet daha önümüzdeki belki 10, 15, 20 yıl mutlaka sistemde olması gerektiğini düşünüyoruz.”Körfez ülkeleriyle enerji alanında yapılan anlaşmalara ilişkin soruları cevaplandıran Bakan Bayraktar, “Ziyaretlerimizde bahsettiğimiz her bir projenin ayrı bir hükümetler arası anlaşmaya dönüşmesi gerekiyor. Bu konuda da yaklaşık 3 bin megavatlık bir proje portföyünü Birleşik Arap Emirlikleri ile konuşuyoruz. Teknik bir heyet tekrar buraya geliyor. Onun dışında benzer büyüklükte bir portföyü Suudi Arabistan ile konuşuyoruz. Henüz imzalanmış bir şey yok” dedi.Bayraktar, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin üretime geçeceği tarihle ilgili, şunları kaydetti: “29 Ekim güzel olabilir. Akkuyu'nun karşı karşıya olduğu zorluklar var. Almanya'da bekleyen ekipmanlar var. Bunlar olmazsa nükleer santral devreye alınmaz mı? Alınır. Bunu bir tek Almanya üretmiyor. Ama ikame edilmesi biraz zaman alır. Dolayısıyla şu anda o yola doğru gidiyoruz. Bu biraz hedef tarihlerimizi öteleyebilir.”Gabar'da yürütülen petrol çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi veren Bayraktar, TPAO'nun 2016'daki günlük üretiminin 36 bin varil olduğunu Gabar'daki keşif ile birlikte bunun 47 bin varile ulaştığını belirtti. Bayraktar, hedeflenen günlük 100 bin varil petrol üretimini yılsonuna yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.