CHP'li Erdal Beşikçioğlu'ndan amcaoğluna kıyak: 'Tesisler koordinatörü' görevine getirdi

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yeni bir 'Tesisler koordinatörü' görevi oluşturduğu ve amcasının oğlu olan Gökhan Beşikçioğlu'nu göreve getirdiği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Özel'in, 'Eş, dost, akrabalar için iş talebinde bulunmayın' uyarısına rağmen, belediye başkanları eş-dost kayırmalarıyla kadroları doldurmaya devam ediyor.Aslen Ordu'lu olduğu bilinen Erdal Beşikçioğlu, Ordu'da yerel bir televizyon kanalı sahibi olan akrabası Gökhan Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediyesi'nde göreve getirdiği ortaya çıktı. Liyakatli ve vatansever karakterleri canlandırmasıyla ünlü olan eski oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun bu liyakatten uzak ataması tepki çekti.Etimesgut Belediyesi'nden dağıtım yerlerine gönderilen resmi belgenin ortaya çıkmasının ardından skandal patlak verdi.Yazıda; Tesislerimizde farklı müdürlüklerimiz tarafından verilen hizmetler sırasında yetki karmaşası ve eşgüdüm eksikliği nedeniyle hizmette aksamalar meydana geldiği gözlenmiştir söz konusu aksaklıkların giderilmesi amacıyla tesislerin temizlik bakım onarım güvenlik ve idari işleri ile her türlü aksaklıkların giderilmesinden sorumlu bir koordinatörün her tesiste bir tesis sorumlusunun görevlendirilmesine karar verilmiştir.'' denildi.Tesisler Koordinatörü olarak Gökhan Beşikçioğlu atandı. Ancak tesislerin temizlik ve bakım-onarımından sorumlu olarak atanan Erdal Beşikçioğlu'nun amcaoğlu olduğu öğrenilen Gökhan Beşikçioğlu'nun Ordu'da yerel bir televizyon sahibi olduğu öğrenildi.CHP'li belediyelerde akraba skandalları da sadece bununla sınırlı kalmıyor. Daha önce CHP'li Tuncay Özkan'ın erkek kardeşi Yahya Umut Özkan'ın Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olduğu ortaya çıkmıştı. Yine CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak atamıştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey göreve geldiğinde, yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketi BURKENT'e yönetim kurulu başkanı olarak atamıştı. Tepkilerin ardından yeğenini görevden almıştı.