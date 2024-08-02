Aracınızda yoksa geçmiş olsun! 32 bini hazırlayın...

Karekodlu plaka, araç plakalarına entegre edilmiş özel bir QR kod içeren yeni nesil bir trafik yönetimi uygulamasıdır.Karekod, 15×15 mm boyutunda ve 12 haneli seri numarasını içeren özel bir barkod sistemidir.Plakada yer alan seri numarası, aracın tescil tarihinden itibaren geçen süreçteki detayları, aracın marka, model, renk, motor ve şasi numarası gibi önemli bilgileri içeriyor.Taşıt plakalarında bulunan il kodu ile harf grubu arasına yerleştirilen bu karekod sayesinde daha hızlı ve etkili bir trafik denetimi sağlanabilmesi amaçlanıyor.Plakasında karekod olmayan 1 Ocak 2024 sonrası tarihli araçlar, trafikte denetime takılıyor.Karekod sistemine uymayan araç sahiplerine 2.647 TL'ye kadar ceza kesilecek.Sahte plaka kullanımı durumunda ise ceza miktarı 32.170 TL'ye kadar çıkabilecek.