AK Partili Atmaca’dan Tugay’a: Arbedeye sebep olan memurlar değil sizsiniz

İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında görev yapan memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen ile Büyükşehir Belediyesi yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri krize dönüştü. Geçtiğimiz günlerde belediye meclis toplantısının yapılacağı salona girmek isteyen eylemcilerle güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Salon kapısı ve camlar kırılırken sendika üyelerine engel olmaya çalışan 7 güvenlik görevlisi de yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile başlatılan iç soruşturma kapsamında 6'sı büyükşehir 1'i de İZSU Genel Müdürlüğünden toplam 7 memur personel hakkında uzaklaştırma cezası verildi. Tugay'ın talimatı ile memurlara uzaklaştırma cezası verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AK Partili Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca: 'Arbedeye sebep olanlar memurlar değil, demokratik eylemin engellenmesi talimatını verenlerdir' dedi.İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube Yönetimi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Son iki ayda, memurlara maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatlarında yaklaşık 8 bin liralık kesintiye gidildi.