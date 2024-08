Ülkeyi etkisi altına alan yangınların bilançosu açıklandı

AFAD Başkanı Okay Memiş, yangınlarda hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtirken; İzmir, Manisa ve Aydın'da 142 yapının zarar gördüğünü açıkladı.

Türkiye genelinde birkaç gündür mücadele edilen yangınlar, sönmeye başladı.Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangınlara ilişkin, AFAD Başkanı Okay Memiş ve İzmir Valisi Süleyman Elban bilgi verdi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş, yurt genelindeki yangınlardan etkilenen 4 bin 700 kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini bildirdi.Yangınlara dair hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü de söyleyen Memiş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;"KURUM VE KURULUŞLAR 7/24 ESASINA GÖRE ÇALIŞTI"AFAD olarak biz afet öncesinde risk azaltma, afet anında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme süreçlerini ülke genelinde koordine etmekle görevli ve sorumlu bir kamu kuruluşuyuz.Bu kapsamda orman yangınları sürecinde yangından etkilenen illerde valilerimizin başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 7/24 esasına göre çalışmışlardır.Diğer tüm illerimizde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerimiz yangın bölgelerine personel araç gereç desteği vermek üzere teyakkuz halinde görevlerine devam etmektedirler.YANGINLARDA GÖREV YAPAN PERSONEL VE ARAÇ SAYISIBu yangınlarda toplam 5 bin 901 personel, 2 bin 533 araç, 450 arazöz, 613 su tankeri ve itfaiye aracı, 27 uçak, 72 helikopter olmak üzere 99 hava aracıyla müdahale yapılmıştır. Orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde ülke genelinde toplam 4 bin 700 vatandaşımız valilerimizin koordinasyonunda güvenli yerlere tahliye edilmiştir.İZMİR, AYDIN VE MANİSA 142 YAPI HASAR ALDIYangından zarar gören yerleşim yerlerinde hasar ve zarar tespit çalışmaları an itibarıyla devam etmektedir. İlk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın illerimizde toplam 142 yapı orman yangınlarından etkilenmiştir. Bunlardan 11'i yıkık, 92'si ağır hasarlı, 39'u ise az hasarlıdır. Hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle İzmir ilimizde konut, iş yeri ve tarım zararlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.