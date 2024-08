Önce memurlar şimdi de işçiler! İzmir Büyükşehir'de ikramiye isyanı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İZENERJİ'de örgütlü DİSK Genel İş İzmir 2 ve 9 Nolu Şube zamanında ödenmeyen ikramiye alacakları için eylem düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın makamının yer aldığı Egemenlik Binası önünde gerçekleşen eylemde 'ikramiyelerin gününde ödenmesini talep ediyoruz' pankartı açıldı.KENAR: SOYER ZAMANINDAN GELDİĞİ BELİRTİLEN SORUNLAR HER DEFASINDA İZENERJİ İŞÇİSİNE FATURA EDİLİYOREgemenlik evi önünde açıklama yapan 9 Nolu Şube Başkanı Sedat Kenar geçmiş dönemin faturasının hep kendilerine çıkarıldığını öne sürdü. Yaklaşık 10 ay önce yine Egemenlik evi önünde beş gün süren bir direniş sergilediklerini hatırlatan Kenar: 'Bu direnişimizin sonucunda bizlere birtakım sözler verilmişti. Bu sözler ile alakalı en can alıcı noktamız olan ikramiye ile alakalı maalesef verilen sözleri yerine getirilmedi. Bizlere sunulan bahanelerin sebebi biz değiliz. Bir önceki belediye başkanımız Tunç Soyer zamanından geldiği belirtilen sorunlar her defasında biz İZENERJİ işçilerine fatura ediliyor. Biz bu geçiş sürecinde iki şube yönetimi olarak sağduyulu yaklaşım sergiledik. Lakin bundan sonra verilen sözlerin tutulması gerekir. İzenerji işçisi bu tabloyu hak etmiyor. Bizlere verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz' diye konuştu.GÜL: EMEKTEN GELEN GÜCÜMÜZÜ KULLANIRIZGenel-İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül ise belediye yönetiminin ikramiyelerin ay sonunda yatacağını kendilerine ilettiğini söyledi. İşveren yaptığı açıklamada, gecikmeye gerekçe olarak SGK prim borçları ile belediye şirketlerinin geçmiş dönem borçlarını gösterdiğini hatırlatan Gül: 'Bu durum, faturanın yine biz işçilere kesildiğinin açık bir göstergesidir. Ödenmeyen SGK borçlarının sorumlusu, maaşı cebine girmeden her ay düzenli olarak ödemelerini yapan işçiler değildir. En ufak bir ekonomik sorun karşısında işverenin aklına gelen ilk çözüm, çalışan işçi ve emekçilerin ödemelerini geciktirmek olmuştur. Biz İZENERJİ emekçileri olarak, 2023 yılında geç ödemelere karşı bir direniş sergiledik ve İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerinin yevmiyeleri, ilk kez haklarını aradıkları için kesildi. O dönemde biz emekçilere verilen sözlerin bir kısmı yerine getirilmiş, ancak daha sonra aday adaylık sürecinde yaşanan siyasi iç çekişmeler nedeniyle verilen sözler tam anlamıyla tutulmamıştır.' diye konuştu.YAŞANANLARIN SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ31 Mart yerel seçimlerinden sonra belediye başkanının değişmesi ile birlikte çalışan işçilerin ödemelerinin zamanında yapılacağını beklediklerini hatırlatan Gül: 'Gelinen noktada önceki belediye yönetiminin bütçeyi düzensiz kullanmasından kaynaklanan borçlar önümüze sunulmaktadır. Bunun sorumlusu İZENERJI emekçileri olmadığı gibi, bu borçların faturası da İZENERJİ emekçilerine kesilemez.' diye konuştu.HER İKRAMİYE DÖNEMİNDE BİR KRİZ YAŞANIYORİzmir Büyükşehir Belediyesi'nde uzun süredir ikramiye ödeme günlerinin ihlal edildiğini hatırlatan Gül: 'Her ikramiye döneminde bir kriz yaşanmaktadır. Artık yeter! Alım gücünün düştüğü bu dönemde, belediye ile yapılan görüşmeler sonucu şirketler arası açılan farkı kapatmak için ek protokol hayata geçirilmiştir. İkramiyelerimizin geciktirilerek ödenmesi yaşamımızı sürdürmemizi olumsuz etkilemektedir. Enflasyonun hızla yükseldiği bu dönemde, zamanında verilmeyen ikramiyeler de eklendiğinde, biz emekçiler bu koşullarda her geçen gün daha fazla zorlanmaktayız ve ücretlerimiz eriyip gitmektedir. Sözleşmede yer aldığı halde düzenli ödenmeyen alacaklarımız bizleri mağdur etmektedir. Bu durum artık kabul edilemez bir hale gelmiştir. Yaşadığımız ödeme düzensizlikleri devam ettiği sürece, eylemlerimizi yeniden hayata geçirmekten çekinmeyeceğiz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz; sosyal haklarımızın zamanında ödenmesini talep ediyor ve geçmişte verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Aksi takdirde, alanlarda yine emekten gelen gücümüzü kullanmaktan asla geri durmayacağız' ifadelerini kullandı.