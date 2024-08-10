Zincirleme kazada can pazarı: 1 ölü, 15 yaralı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında TIR, otomobil ile servis minibüsü zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Ekipler minibüste sıkışan yolcuları kısa sürede kurtardı. Yaralı 16 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Şehir Hastanesine kaldırılan minibüs sürücüsü Zekeriya Çoban (59) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma sürüyor.