Şiddetli yağışlar can aldı! Ölü sayısı 200'e yaklaştı

Hindistan'ın güneyinde olan Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları için kurtarma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e yükseldiğini duyurdu.

Hindistan'da meydana gelen heyelanlar sonrası kaybolduğu bildirilen 180'den fazla kişi için kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken umutlar giderek azalıyor.Kerala'nın üst düzey yetkililerinden Pinarayi Vijayan, 194 kişinin yaşamını yitirdiği, 180'den fazla kişinin kaybolduğu toprak kaymalarının 186 kişinin yaralanmasına yol açtığını ifade etti.Heyelanlarda 1100'den fazla arama kurtarma personelinin görev aldığını açıklayan Vijayan, "Kerala'nın şimdiye kadar gördüğü en büyük doğal afetlerden biri." dedi.Meydana gelen heyelanda 8 bin 300'den fazla kişinin 82 yardım kampına tahliye edildiği ve hükümetin bu kamplara yiyecek ve temel ihtiyaç malzeme yardımında bulunduğu açıklandı.Kerala eyaletinde 30 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu toprak kaymaları meydana gelmiş, altyapı ve yollar ciddi hasar almıştı. Afetten etkilenen Chooralmala köyündeki 200 ev yıkılmıştı.