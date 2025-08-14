Rezan Epözdemir tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne 'Rüşvete aracılık etme, rüşvet alma' suçlamasıyla tutuklama talebiyle sevk edilen avukat Rezan Epözdemir'in 3 saatin üzerindeki sorgu işlemi tamamlandı. Hakimlik, Epözdemir'in üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi. Terör soruşturması kapsamında ise Epözdemir hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.Rezan Epözdemir'in 'Rüşvet' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamındaki savcılık ifadesine ulaşıldı. 6 sayfalık ifadede Epözdemir'e 11 farklı soru soruldu. İlk olarak Rezan Epözdemir'e eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı ile ne sıklıkla görüştüğü soruldu. Cevap olarak, 2007 yılından beri tanıdığını, 2020'den beri vekaletinin kendisinde olduğunu belirterek 'Tatile yada mesai dışında yemeğe gittiğimi hatırlamıyorum. Uzun süredir tanışıklığım olduğu için adliyede ziyaretine giderdim.' dedi.Soruşturma dosyasında tanık olarak dinlenen Atalay Demirbaş'ı tanıyıp tanımadığı sorulan Epözdemir, 2018 yılında tanıştığını, dolandırıcı olduğunu öğrendiğinde vekaletini geri çektiğini iddia ederek 'Yabancı numaralardan 5 yıldır benden para vermediğim taktirde kumpas ve iftira atacağından bahisle para talep etti.' dedi. Cengiz Çallı'nın o dönem ki katibi olan aynı zamanda ifadesine başvurulan Kürşad Yılmaz'ın Atalay Demirbaş ve ihbar eden Zihni Çakır isimli şahısların Cengiz Çallı'nın rüşvet eylemlerinde katibin Epözdemir ile irtibat kurduğu tespiti soruldu. Epözdemir, irtibat kurduğunu hatırlamadığını söyledi.Savcılık, makaron dosyası olarak bilinen Cengiz Çallı'nın yürüttüğü soruşturmada, tutuklular Zekeriya Yurtçak ve Ahmet Yurtçak'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye talebi karşılığında rüşvet alındığının kuşkuya mahal bırakmayacak şekilde sabit olduğunu belirtti. 7 Temmuz 2021'de rüşvet alındığına ilişkin yazışmalarda ilk etapta 75 bin dolar rüşvetin şüpheli Rezan Epözdemir'e teslim edileceğine dair yazışmalar soruldu. Cevap olarak, bahsi geçen tahliyenin tarihinin farklı olduğunu ve rüşvet iddialarının asılsız olduğunu ileri sürdü. Cengiz Çallı'nın kendisinden Haziran 2021'den sonra borç para istediğini ve hatırlamadığı bir tarihte 1-2 kez borç verdiğini ileri süren Epözdemir, parayı almak için birkaç kez baskı yaptığını ve konuşmalarda adının o sebeple geçebileceğini söyledi.Savcılık, Atalay Demirbaş'ın anlatımında yer alan rüşvet eyleminin tespit edilmesi amacıyla Rezan Epözdemir ve Cengiz Çallı'nın HTS/BAZ kayıtlarının temin edildiğini ve 8 Temmuz 2021'de Cengiz Çallı'nın anlatıldığı gibi Atalay Demirbaş'ın ikametine gittiği, aynı gece Rezan Epözdemir ile ortak baz kaydı verdiği şeklindeki tespiti sordu. Epözdemir, hatırlamadığını söyledi.Operasyon günü Rezan Epözdemir'in avukatlık ofisinde yapılan incelemede ele geçirilen 2 adet bononun düzenleme tarihinin Çallı ile ortak baz kaydının olduğu 8 Temmuz gecesi olduğu göz önünde bulundurarak 9 Temmuz tarihli düzenlendiği ve alınan rüşvet parasının Çallı'da kalması karşılığında Epözdemir'e bono verdiğine dair kanaat oluşturulduğu aktarıldı. Buna karşılık Epözdemir, söz konusu aramanın hukuka aykırı olduğunu düşündüğünü ve bonolara ilişkin cevap vermek istemediğini söyledi.Epzödemir'e ifadesinde borç vermeye ilişkin söylediği tarihler arasındaki çelişki soruldu ancak bu soruya da cevap vermek istemediğini söyledi. Savcı bir sonraki sorusunda ise bonodaki rakamların 2 milyon 490 bin TL olduğunu ve bir savcının o tarihteki maaşının ortalama 11-12 bin olması nedeniyle söz konusu paranın 18 yıl hiçbir harcama yapmaması halinde ödeyebileceği belirtildi. Epözdemir, cevap vermek istemediğini Cengiz Çallı'nın evini satarak kendisine borcunun bir kısmını ödediğini iddia etti.Rezan Epözdemir'e Cengiz Çallı'nın UYAP'ı üzerinden dosyaları takip ettiği ve vekalet sunmayı düşündüğü dosyada yer alan kişilerin bilgilerini ele geçirdiği şeklinde beyanın olduğunu soruldu. Cevap olarak, iddiaları reddederek kumpas savunmasında bulundu. Ardından Cengiz Çallı ile gidilen tatillerini, lüks restoranların Epözdemir tarafından karşılandığı ve buna ilişkin yapılan arama çalışmasında maillere ulaşıldığı aktarıldı. Epözdemir, 'Cengiz ile tatile gittiğimi hatırlamıyorum.' dedi.Rezan Epözdemir'e son olarak Cengiz Çallı adına verilen koruma kararına kapsamında iki şerh hakkının kendisi tarafından kullanıldığı soruldu. Epözdemir, 'Üzerinden zaman geçtiği için tam olarak hatırlamıyorum' dedi.Rezan Epözdemir, hakkında yürütülen 'Rüşvet' suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılığın hazırladığı sevk yazısında, Atalay Demirbaş'ın iddialarının doğruluğunun tespiti amacıyla Rezan Epözdemir'in Cengiz Çallı ile HTS/BAZ kayıtları temin edilerek yapılan çalışmada 8 Temmuz 2021 tarihinde Cengiz Çallı'nın Atalay Demirbaş'ın iddia ettiği gibi Atalay'ın ikametine gittiği, akabinde aynı gece Rezan Epözdemir ile ortak BAZ verdiğine dair tespitin yapıldığı anlatıldı.Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Epözdemir'in 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı. Hakimlik, Epözdemir hakkında, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' ile 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme' suçlarından 'yurt dışına çıkış yasağı'nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebinin ise reddine karar verdi.Yapılan aramada ele geçirilen 2 milyon 490 bin TL değerindeki bonoların rüşvette alınan paraların Rezan Epözdemir'de kalması amacıyla düzenlendiği, her ne kadar şüphelinin Cengiz Çallı'ya borç verdiğini söylese de bunu ispatlayacak bir belge sunmadığı sevk yazısında anlatıldı. 2021 yılı Haziran ayı itibariyle Cengiz Çallı'ya vermiş olduğu borcu ödemesi için baskı yaptığını beyan etmiş ise de 9 Temmuz tarihinde 930 bin TL bedelli bir bono ele geçirildiği ve şüphelinin verdiği borcun iadesini istemesine rağmen tekrar borç vermesinin de hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilmesi sevk yazısında aktarıldı.Şüpheli savunmasında Cengiz Çallı ile tatile ya da mesai dışında yemeğe gittiğini hatırlamadığını beyan etmiş ise de ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede birlikte birden fazla kez tatile gittiklerine ve tatil ücretlerinin Epözdemir'e fatura edildiğine dair belgelere ulaşıldığı sevk yazısında yer aldı.Sevk yazısında ayrıca şüphelinin her ne kadar katip Kürşat Yılmaz ile irtibatlı olmadığını söylese de aralarında WhatsApp yazışmalarının bulunduğu, şüphelinin Çallı'nın UYAP ekranı üzerinden vekaletle takip ettiği ya da vekalet sunmayı düşündüğü dosyalarda tarafların kişisel veri niteliğindeki bilgilere ulaştığına dair tanık beyanlarının mevcut olduğu belirtildi.Cengiz Çallı adına verilen koruma kararı kapsamında iki araçlık şerh hakkının birinin şüpheli Rezan tarafından kullanıldığı iddiasına ilişkin yapılan araştırmada, şüphelinin savunmasında tam olarak hatırlamamakla birlikte Cengiz'in eşinin kullanımı için ya da Cengiz'in aracında bir problem olduğu için ivazlı tahsis şeklinde bahse konu aracı Cengiz Çallı'ya verdiğini beyan etmiş ise de bu yönde bir belge sunamadığı gibi bedelin kendisine ne zaman ne şekilde ödendiğine dair de tutarlı bir savunma yapamadığı ve somut belgelere dayalı bir delil ibraz edemediği dolayısıyla bu beyanının da suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmış olup Cengiz Çallı ile Rezan Epözdemir arasındaki ilişkinin iddia edildiği gibi normal bir tanışıklıktan öte olduğunu ortaya koymaktadır değerlendirmesi aktarıldı.Sevk yazısının son kısmada, Rezan Epözdemir'in yargı camiası içerisindeki başka şahıslar ile benzer irtibat ve eylemlerinin tespiti hususunda kapsamlı soruşturmalar devam ettiği vurgulandı.Şüpheli Rezan Epözdemir'in üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, dosya kapsamında tüm tanıkların dinlenmemesi sebebiyle serbest kalması durumunda bu tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimalinin bulunduğu ve açıklanan nedenlerle tutuklaması talep edildi.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne 'Rüşvete aracılık etme, rüşvet alma' suçlamasıyla tutuklama talebiyle sevk edilen avukat Rezan Epözdemir'in üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verildi.Terör soruşturması kapsamında 'Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temiz etme' ve 'FETÖ Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Epözdemir hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.Savcılığın terör soruşturmasına ilişkin hazırladığı sevk yazısında, 2024 yılı sonlarında ulusal basında yer alan bir fotoğrafta aralarında şüpheli Rezan Epözdemir ve bazı yabancı istihbarat servisleri ile bağlantılı şahısların bir yemekte buluştukları değerlendirilen olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı. Epözdemir'in incelenen HTS kayıtlarında 21 Haziran 2014 tarihinde saat 20:26 ile 23:04 saatleri arasında yemekte bulunduğu tespiti sevk yazısında yer aldı.Yemekte bulunan yabancı istihbarat servisi ile bağlantılı şahıslar ile Epözdemir'in görüşmesinin hayatın olağan akışına uygun olarak değerlendirilemeyeceğini ve savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu aktarılan sevk yazısında,Epözdemir'in gözaltına alınmasının ardından masada bulunan Michael Rubin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın suçlamalar aleyhine delil olarak değerlendirilmesi gerektiği yer aldı.Öte yandan Rezan Epözdemir'in alınan HTS raporuna göre haklarında FETÖ/PDY suçlaması ile işlem yapılan şahıslarla dikkat çekici görüşmelerinin bulunduğu sevk yazısında belirtildi. Bu kapsamda araştırmaların soruşturmanın devamında derinlemesine süreceği, halen delil toplama sürecinin devam ettiği, sonuç itibari ile şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, ancak adli kontrol tedbirinin bu aşamada yeterli olacağı kanaatine varıldı.Terör Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık 2 saat ifade veren Rezan Epözdemir'e Michael Rubin sorulması üzerine '21.06.2014 tarihindeki 25 dakika haricinde hayatım boyunca bu kişiyi hiç görmedim, o tarihte de bu kişinin kim olduğunu bilmiyordum, hiç bir araya gelmedim. Hiçbir ilgi alakam yoktur. Bu şahsın kim olduğunu da 2024 yılının Kasım ayında trol saldırısı sebebiyle araştırıp öğrendim.' dedi.Diğer şahıslar hakkında da aynı ifadeyi kullanan Epözdemir'e yemeğin amacı soruldu. Cevap olarak, o dönem müvekkili olan Gürsel Tekin'in kendisini aradığı, yurt dışından heyet geldiğini, kardeşinin nişanlısının çeviri yapabilmesi için rica ettiğini ve bu şekilde gittiklerini söyledi. İfadesinin devamında, 'Yaklaşık yarım saat, 45 dk belki 1 saat kadar oturduk sonrada kalktık. Erken kalktığımıza eminim. Orada bulunduğumuz süre zarfında Aylin hiç çeviri yapmadı. Yurter Özcan'ın orda olması sebebiyle buna gerek kalmadı.' dedi. Ancak yapılan incelemede Epözdemir'in 2 saat 40 dakika orada kaldığı tespit edildi.Rezan Epözdemir'in gözaltına alındığı gün Michael Rubin'in yapmış olduğu paylaşım soruldu. Epözdemir, 'Bu şahsın neden bu şekilde tweet attığını bilmiyorum. Sosyal medyada TT olduğum ve çok konuşulduğu ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçlamasıyla gözaltına alındığım için benimle ilgili bu şekilde bir tweet atılmış olabilir. Yoksa benimle hiçbir tanışıklığı yoktur, kendisini hayatımda hiç görmedim.' şeklinde yanıt verdi.Soruşturma kapsamında BTK'dan temin edilen HTS verilerinde yapılan incelemede Epözdemir'in FETÖ'den işlem görmüş 101 şahıs, PKK'dan işlem görmüş 38 şahıs ve hakkında terör örgütünden işlem görmüş 25 şahısla irtibatı tespit edildi. Buna ilişkin 'Temas ettiğim kişilerin FETÖ terör örgütü ile iltisaklı olup olmadığını bilmem mümkün değildir.' ifadelerini kullandı.Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım', 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gizlilik kararı verilen 'rüşvet' soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.Yine dosya kapsamındaki 'WhatsApp' kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı vurgulanmıştı.