Korkunç kaza! Yolcularla dolu iki uçak çarpıştı

Brezilya'da yolcularla dolu iki uçak çarpıştı. São Paulo şehrinde bulunan Congonhas Havalimanı'nda yaşanan kazada, uçuş güvenliğine dair önemli bir olayı gündeme taşıdı.Olay, yerel saatle 17:00 sıralarında, kalkış hazırlıkları yapan ve Gol Boeing 737-8 MAX uçağının ve park yerine yönelen Latam Airbus A319 uçağının çarpışması sonucu meydana geldi.Latam uçağının, birkaç dakika önce piste indiği ve havalimanının park yerine doğru taksi yaptığı belirtilirken, uçağın sol kanat ucunun, kalkış hazırlıkları yapan Boeing uçağının kuyruk konisine çarptığı rapor edildi.Bu çarpışma sonucu, Boeing uçağının kuyruk konisinde bir yırtık meydana geldi ve uçağın alt gövdesinde de bir delik oluştuğu, Latam uçağının kanat ucunda da hafif hasar bulunduğu bildirildi.Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve her iki uçakta bulunan yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.Hem Boeing hem de Latam, kazaya karışan uçakların bakıma alındığını açıkladı.Kaza sonrası yapılan incelemeler ve bakımların ardından, uçakların yeniden uçuşa elverişlilik durumlarının değerlendirileceği belirtildi. Her iki hava yolu şirketi de, bu tür kazaların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını ve soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.