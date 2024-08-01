Beyaz TV'nin acı günü! Sevilen sunucu Nehir Kılıç hayatını kaybetti

Beyaz TV ekranlarının sevilen programı ‘Cumartesi Sohbeti'nin moderatörü avukat Nehir Kılıç'tan acı haber geldi.6 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren 41 yaşındaki sunucu Nehir Kılıç hayatını kaybetti. Ölüm haberi, başta ailesi olmak üzere, sevenleri ve izleyicileri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.Nehir Kılıç, televizyon kariyerinin yanı sıra hukuk alanındaki başarılı çalışmalarıyla da tanınıyordu. Televizyon kariyerinde ise kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.‘Cumartesi Sohbeti' programı, geniş bir izleyici kitlesine hitap ederek çeşitli konularda uzman konukları ağırlıyordu. Nehir Kılıç'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen program, samimi ve bilgilendirici sohbetleriyle izleyicilerden tam not alıyordu. Kılıç'ın vefatı, programın takipçilerini derinden sarstıNehir Kılıç'ın vefat etmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımındaki açıklaması ise tüyleri diken diken etti.Uzun süredir tedavi gören Nehir Kılıç büyük çaba sarf etti ancak genç avukat hayata gözlerini yumdu.Kılıç'ın cenazesi ikindi namazına müteakip İzmir'de defnedilecek.Beyaz Gazete olarak Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.