TBMM Başkanı Kurtulmuş, Washington’daki iş adamlarıyla bir araya geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Amerika Bölge Başkanlığı (ASKON-USA) tarafından Türkiye'nin Washington büyükelçiliğinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi ABD'de temsil eden iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ASKON yetkililerine teşekkür etti. Washington'da güzel, verimli programlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurtulmuş, NATO'nun 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Parlamento Başkanları Zirvesi'nde de Türkiye'nin görüşlerini ifade edeceklerini, dünyada yeni bir barış misyonunun ortaya konulabilmesi için muhataplarıyla görüşmeler yapacağını söyledi. Dünyanın son dönemde içinde bulunduğu durumlara işaret ederek, bütün bu çatışma ve gerilimlerin Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada had safhada olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'nin bütün bunların arasında ekonomik ve siyasi istikrarını korumayı başarmış bir ülke olarak öne çıktığını vurguladı.Bu dönemin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye'mize tarih, coğrafya, jeostrateji altın tepsiler içinde önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye, bölgenin istikrar adası olan bir ülkesi olarak ekonomik ve siyasi istikrarını sürdürerek yoluna devam ettiği müddetçe önüne yeni fırsatlar çıkacak, yeni imkanlardan en çok istifade eden ülkelerden birisi olacaktır. Bunun için Türkiye, bütün uluslararası platformlarda var olmaya devam edecek. Türkiye, kendi milli menfaatlerini her platformda savunacak, daha ileri götürecektir. Türkiye, yeni dostluklar, yeni ittifaklar oluşturarak dünyanın birçok yerindeki gelişmelere asla seyirci kalmayacak. Türkiye'nin bu gelişen yeni dünyadaki en önemli güçlerinden birisi de millet varlığı dediğimiz gücümüzdür" dedi.Dünyanın birçok yerindeki insanın baktığı yerin Türkiye olduğunu, mazlum milletlerin hakkı için bir öncü arayanların Türkiye'ye karşı sempati beslediğini, bunun da Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Bu gücü en iyi şekilde ileri götürmek özellikle yurt dışında yaşayan Türk diasporasının temel ödevlerinden birisidir. Bunun için buradaki varlığınızın, yaptığınız her bir işin, her bir çalışmanın ve çabanın tahmin ettiğinizden çok daha fazla değeri olduğunu söylemek istiyorum." şeklinde konuştu. Türkiye-ABD ilişkilerinin zaman zaman çıkışlar inişler gösterse de iki ülke arasında fevkalade müstesna bir ilişkinin bulunduğunu belirten Kurtulmuş, "Özellikle ticaret alanında Türkiye'nin ihracatında iki numara ABD'dir. Türkiye'nin ithalatında, ABD beş numaralı devlettir. Fevkalade yoğun bir ticari ilişkimizin olduğu, aşağı yukarı 38 milyar dolar civarında ikili ticaret hacmine sahip olduğumuz ABD ile olan ilişkilerimizin özellikle siz iş insanları üzerinden daha fazla kuvvetlendirmek durumundayız. İki ülke arasındaki bu ikili ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkması için iki tarafta da irade mevcuttur, bunun için yeterli potansiyel ortadadır. Bunun için gayret sarf edeceğizABD'de, Türkiye'nin imajını negatif hale getirmek için üstün gayretler sarf edenlerin de var olduğunu biliyoruz. Başta bazı küçük ülkelerin buradaki lobileri olmak üzere Türkiye'de hain darbe girişimine kalkışan ve ondan sonra kaçabilenin mekan tuttuğu Amerika'da güç elde eden FETÖ mensupları olmak üzere, bütün Türkiye düşmanlarına karşı uyanık olacağız. Koskoca bir dünyayı, mazlum coğrafyayı arkasına alan Türkiye, bunların hepsinden çok daha fazla güçlüdür. Yeter ki birlikte ve akılcı bir şekilde çalışmayı başarabilelim. Dolayısıyla sizlerden beklentimiz, burada hem ticaret kabiliyetimizi artırmak hem de bu sinsi faaliyetlere karşı uyanık olarak karşı ataklara geçmek durumundayız" ifadelerini kullandı.