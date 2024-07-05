Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! En tehlikeli varyantı geliyor

Koronavirüs pandemisinin ardından ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü, varyant değiştirdi..Mevcut salgın cinsel yolla bulaşmayla tetiklendi ancak yakın ten tene temasla da geçebileceğine dair kanıtlar ortaya çıktı.Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün (Mpox) yeni varyantının Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğu sınırında hızla yayıldığını ve 'şimdiye kadarki en tehlikeli varyant' olduğunu açıkladı.Şu anda enfekte olanlar arasında çocuklar, sağlık çalışanları ve tüm haneler yer alıyor.Güney Afrika'da salgın şimdiye kadar üç kişiyi öldürdü.Mpox'un belirtileri başlangıçta oldukça belirsiz; yorgunluk, ağrılar, ateş , baş ağrısı, solunum semptomları ve döküntü.Döküntü belirtisi, diğer yaygın viral hastalıklardan daha ayırt edici bir özellik.Mpox'ta döküntü kaşıntılı ve ağrılı olabilir ve hızla sıvı dolu kabarcıklara dönüşür ve daha sonra kabuk bağlar.Bu kabarcıklardaki sıvı bulaşıcıdır ve mpox örneğin havlu veya diş fırçası paylaşılarak yayılabilir.Bazı kişilerde sadece birkaç kabarcık vardır ve vücuttaki yerlerine bağlı olarak bunları görmek zor olabilir. Bazı kişilerde ise hiçbir belirti yoktur .Mpoks tedavisi esas olarak destekleyici tedavi (dinlenme, sıvı alımı ve ağrı kesici gibi) olsa da, şiddetli mpoks nedeniyle hastaneye kaldırılan kişiler geniş spektrumlu antivirallerle tedavi edilebilir ve daha yakından izlenebilir.