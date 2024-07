Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Mavi Vatan' tepkisi!

Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin denizlerdeki haklı mücadelesi Mavi Vatan için 'masal' ifadesini kullanan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'a tepki gösteren Başkan Erdoğan, 'Milletin verdiği yetkiyi Türkiye'nin karşıtlarına selam çakmak için kullanıyorlar. Bunun adı gaflettir, şuursuzluktur. Türkiye aleyhine bu sözleri meclis kürsüsünden dillendirmek ne zamandan beri CHP'nin görevi oldu?' ifadelerini kullandı.Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın skandal paylaşımına da tepki gösterdi, 'Biz İstiklal Marşı bile 'Korkma' diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz. Sindirmez. Kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz.' diye konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'FİTNE KAZANINA ODUN TAŞIYANLARIN OYUNUNA GELMEYİZ'Toplantımıza yapacağınız değerli katkılar için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Her iki istişare toplantımızda da hem 31 Mart seçimlerini değerlendirdik hem de gündemdeki konuları ele aldık. Biz her sorunu kendi içinde tartışan, müzakere eden bir hareketiz. 31 Mart seçimlerinin ardından da aynısını yapıyoruz. Sandıkta tecelli eden iradenin rehberliğinde gerekli adımları atıyoruz. Kolaycılığa kaçmadan, bu süreci titizlikle yürütüyoruz.Her şeyin farkındayız. Selden kütük kapma telaşında olanları da çok iyi görüyoruz. Bunlara aradıkları fırsatı vermedik, vermeyeceğiz. Ne fitne kazanına odun taşıyanların oyununa geleceğiz ne de hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz. Parti bünyemizde bayrak değişimini yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımız yerini geçen ay yenilerine devretti.'DAHA FAZLA GÖNÜL KAZANACAĞIZ, DAHA FAZLA İNSAN KAZANACAĞIZ'İlk etapta bize şer gibi görünen nice hadisenin daha sonra hayra tebdil olduğunu yaşayarak gördük. Bu sürecin partimiz için yeni kapılara vesile olacağından şüphe duymuyoruz. Siyasette geçici gelgitler olabilir. Asl-olan milletin gönül tahtından aşağı düşmemektir. Asl-olan 85 milyonun umudu olmayı sürdürebilmektir.AK Parti olarak yapmamız gereken bellidir. Daha fazla gönül kazanacağız, daha fazla insan kazanacağız. Vatandaşımızın her zaman yanında olacağız. Milletimizin dertlerine derman olmak için samimi çaba harcayacağız.CHP'YE 'MAVİ VATAN' TEPKİSİAziz kardeşlerim, muhalefetin millete ve milletin meselelerine nasıl baktığını topluma dair her konuda görüyoruz. Son 22 yılda brikaç istisna hariç milletin gerçek gündemiyle aynı hizada konumlanamadılar. Terörle mücadeleden, milli meselelerin tamamında çok büyük savrulmalar yaşadılar. Biz PKK'nın Suriye uzantılarıyla mücadele ederken, CHP'li vekiller ülke ülke dolaşıyor ve PKK'lı canileri çiçek çocuklar diyerek aklamaya çalışıyorlar.Karabağ'ı özgürlüğe kavuşturma mücadelesinde en sert eleştiriyi yine CHP'den aldık. Libya meselesinde aynı vahim durumla karşılaştık. Türk askerinin Libya'da ne işi var söyleminde CHP vardır. Somali'ye yardıma koşarken de karşımızda CHP zihniyetini bulduk.Son olarak Meclis'te DEM'li ortaklarıyla beraber Somali tezkeresine hayır dediler. Hamas'ı şeytanlaştırma üzerine nasıl şeytani bir dil kullandıklarını biliyoruz.Benzerini Mavi Vatan konusunda görüyoruz. Masal diyerek ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek birilerine göz kırpıyorlar. Milletin verdiği yetkiyi Türkiye'nin karşıtlarına selam çakmak için kullanıyorlar. Bunun adı gaflettir, şuursuzluktur. Türkiye aleyhine bu sözleri meclis kürsüsünden dillendirmek ne zamandan beri CHP'nin görevi oldu? CHP'nin Türkiye'nin çıkarlarıyla derdi nedir? Biz CHP'nin her konuda bizimle aynı düşüncede yer almasını beklemiyoruz. Sadece milli meselelerde yerli ve milli bir duruş bekliyoruz.Bu tarz talihsiz açıklamalarla ülkemize zarar vermesin. Mavi Vatan'a sahip çıkma konusunda en ufak bir geri adım atmayacağız. Kıbrıs Türklerinin hakkını savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz.'GAZZE BUGÜN DÜNYANIN EN BÜYÜK İMHA KAMPINA DÖNÜŞTÜ'Gazze'de yaklaşık 300 gündür son derece vahşi bir soykırım yaşanıyor. 16 bini çocuk 40 bin Filistinli kardeşimizi kalleşçe şehit etti. 100 bin Filistinli kardeşimiz yaralandı. Küvezdeki bebeklere kurşun sıkacak kadar ileri gittiler. Gıda sırasında bekleyen insanları katledecek kadar alçaldılar. Okulları vuracak kadar alçaldılar. Savaşın bile bir hukuku vardır. İsrail bunu bile yok saydı. Gazze bugün dünyanın en büyük imha kampına dönüşmüştür.Batılı liderler, bu vahşeti neredeyse 300 gündür uzaktan seyrediyor. Gazzeli 40 bin çocuk ölmemiş gibi eli kanlı katiller Temsilciler Meclisi'nde ağırlanıyor, alkışlanıyor. İslam dünyasın birkaç ülke hariç hiçbir irade gösteremiyor. Müslümanım diyen birisinin böyle bir şeye rıza göstermesi mümkün mü?'BU İŞİN SONU ÇOK KÖTÜ BİTECEK'BMGK bugün sorumluluk almayacaksa ne zaman alacak? İsrail'in politikalarının tüm bölgeyi tehdit ettiğini görmemiz için daha kaç bin çocuğun ölmesi lazım? Netanyahu yönetiminde İsrail'in gittiği yol yol değildir. Batı'nın sergilediği bu iki yüzlü politikanın sonu sanırım ki çok kötü bitecek.Hukuk tanımaz İsrail devleti sadece Filistin ve Lübnan için değil, gelinen noktada artık tüm dünya için tehdittir. Asıl niyeti de çok iyi biliyoruz. Ne yapıyorsak böyle bir senaryonun önüne geçmek için yapıyoruz.'KİMSENİN TEHDİTLERİNE BOYUN EĞMEYİZ'Biz İstiklal Marşı bile 'Korkma' diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz. Sindirmez. Kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz.OLİMPİYAT AÇILIŞINDAKİ AHLAKSIZLIKOlimpiyatlar insan tabiatını bozan sapkınlığa alet edildi. Olimpiyatların uluslararası etkisi kullanılarak çocuklar iğrenç şekilde hedef alındı.Paris'teki olimpiyat açılışı ahlaksızlıktır. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron davet etti, LGBT görüntülerini görünce vazgeçtim. Karşı karşıya kaldığımız tehdit bir kez daha gözler önüne serildi.Kimisi kariyeri uğruna LGBT lobisine ses çıkaramıyor. Biz çıkarıyoruz. CHP çıkarmasa ne yazar DEM çıkarmasa ne yazar. En küçük bir eleştiriye dahi tahammülü olmayan bu lobi Batı dünyasını esir almış durumda. İnsanlık büyük bir kuşatmayla karşı karşıya bırakılıyor.Sapkın akımlarla mücadelemizi tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye'ye karşı her taşın altından çıkan DEM'i anlıyoruz da CHP'nin bu projeye neden hevesle destek verdiğini anlamakta zorlanıyoruz.'BAŞIBOŞ KÖPEK MESELESİ HALLOLACAK'Rabbim evlatlarımızı bu tür akımlardan korusun. Sözlerimi tamamlamadan önce, dün gece yoğun mesainin ardından sahipsiz hayvanlara yönelik teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul eden milletvekillerine teşekkür ediyorum. Meclisimiz son derece kritik bir sınavı alnının akıyla vermiştir. Başıboş köpek meselesini inşallah kısa sürede hal yoluna koyacağız.'