Bir köpek saldırısı daha! Kaçarken ayağına bakın ne saplandı

Manisa'daki köpek saldırısı korku dolu anlar yaşattı. 14 yaşındaki Mehmet Can Kocabıyık, sokak köpeğinden kaçarken ayağına demir saplandı.

Manisa'nın sokak köpeği saldırısından kaçan 14 yaşındaki Mehmet Can Kocabıyık'ın ayağına demir saplandı. Yere düşerek yaralanan ve nefessiz kalan Kocabıyık hastanede tedavi altına alındı.Olay Manisa'nın Akhisar ilçesi Seyitahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak köpeğinden kaçan 14 yaşındaki Mehmet Can Kocabıyık, sırt üstü düşerek yaralandı. Yere düşen Kocabıyık'ın ayağına demir saplanırken sırt üstü düşmesi nedeniyle nefessiz kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan Mehmet Can Kocabıyık'ın durumu ağırlaşınca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gencin, 3 gün boyunca gözlem altında tutulacağı bildirildi. Kocabıyık'ın ailesi sokak köpekleriyle ilgili önlem alınmasını istedi.