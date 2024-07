A Milli Takım'ımız, Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi | EURO 2024

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.Leipzig Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'ye çeyrek finali getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral attı.Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch'ten geldi.ÇEYREK FİNALDE RAKİP HOLLANDAA Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.Türkiye ile Hollanda'nın karşı karşıya geleceği çeyrek final mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin'de oynanacak.Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.TÜRKİYE 3. KEZ ÇEYREK FİNALDEA Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek finalde mücadele edecek.Milli takım, daha önce EURO 2000 ve EURO 2008'de çeyrek finalde yer almıştı.Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği finallerde gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı.MERİH DEMİRAL, ŞAMPİYONA TARİHİNİN EN HIZLI İKİNCİ GOLÜNÜ ATTIA Milli Futbol Takımını, Avusturya karşısında öne geçiren golü 57. saniyede atan Merih Demiral, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en hızlı ikinci golünü attı.En hızlı gol rekorunu, bu turnuvada Arnavut oyuncu Nedim Bajrami, 23. saniyede İtalya karşısında attığı golle kırmıştı. Merih'in golü, şampiyonada grup aşamasından sonra atılan en hızlı gol olarak kayıtlara geçti. Rekor 67. saniyede Yunanistan filesini havalandıran Rus oyuncu Dmitri Kirichenko'ya aitti.Merih, A Milli Takım formasıyla 48. maçında 3. kez gol sevinci yaşadı.ORKUN KÖKÇÜ VE İSMAİL YÜKSEK CEZALIA Milli Futbol Takımı'nda Avusturya karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek bu maçta gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.Orkun ve İsmail, ay-yıldızlı ekibin Hollanda ile oynayacağı çeyrek final mücadelesinde forma giyemeyecek.İRFAN CAN KAHVECİ ŞAMPİYONADA İLK KEZ SAHADAMilli futbolcu İrfan Can Kahveci şampiyonada ilk kez Avusturya karşısında sahaya çıktı.Grup maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can, Avusturya karşılaşmasının 83. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil oldu.