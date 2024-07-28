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Erzincan Tercan'da korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Erzincan’ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Ekleme: 28.07.2024 - 00:25 Güncelleme: 28.07.2024 - 00:26 / Editör: Ozge Selin
Erzincan Tercan'da korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı varAlınan ilk bilgiye, kaza bugün gece saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolu, Tercan ilçesi Yaylacık mevkiinde meydana geldi.

Erzincan Tercan'da korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza mahalline Erzincan merkez de olmak üzere çok sayıda ilgili ekip sevk edildi.

Erzincan Tercan'da korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var