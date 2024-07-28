Erzincan Tercan'da korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Alınan ilk bilgiye, kaza bugün gece saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolu, Tercan ilçesi Yaylacık mevkiinde meydana geldi.Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza mahalline Erzincan merkez de olmak üzere çok sayıda ilgili ekip sevk edildi.