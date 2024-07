Bingöl’deki depremin ardından Naci Görür'den uyarı: Yeri can sıkıcı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin 11,88 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:'Saat 18.27'de merkezi Karlıova olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.'Deprem sonrası, Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.'Karlıova-Serpmekaya/Bingöl'de 4,1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF'a, hem DAF'a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz.'