ABD'de orman yangını: 145 bin dönümden fazla alan kül oldu

Dünya genelinde sıcak hava dalgası etkili oluyor.Havaların aşırı sıcak olması orman yangınlarını da tetikliyor.Bu kapsamda ABD de orman yangınlarıyla boğuşuyor.Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de çarşamba günü çıkan “Park” yangını hızla büyüdü.Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) tarafından yapılan açıklamaya göre; ilk 12 saatte 4 bin dönüme yayılan yangın, şu ana kadar 145 bin 172 dönümlük alanı küle çevirdi.Butte ve Tehama County'de en az 4 bin kişi evlerinden tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yüksek sıcaklık, dik ve engebeli arazi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü belirtildi.Park yangını, 5 Temmuz'da güneydeki Santa Barbara yakınlarında çıkan Lake yangınını geride bırakarak şu anda eyaletin en büyük orman yangınına dönüştü.Öte yandan Butte County Savcılığından dün yapılan açıklamada, Park yangınını çıkarmakla suçlanan 42 yaşındaki bir adamın tutuklandığı duyurulmuştu.ABD'deki en büyük orman yangını ise 280 bin dönümden fazla alanda Oregon eyaletinde devam ediyor.