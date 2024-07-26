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Beyaz Gazete
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ABD'de orman yangını: 145 bin dönümden fazla alan kül oldu

Kaliforniya eyaletinin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen 145 bin 172 dönümlük alana yayılan alevlerle mücadele sürüyor.

Ekleme: 26.07.2024 - 14:43 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
ABD'de orman yangını: 145 bin dönümden fazla alan kül olduDünya genelinde sıcak hava dalgası etkili oluyor.

ABD'de orman yangını: 145 bin dönümden fazla alan kül oldu

Havaların aşırı sıcak olması orman yangınlarını da tetikliyor.

Bu kapsamda ABD de orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de çarşamba günü çıkan “Park” yangını hızla büyüdü.

145 bin 172 dönüm kül oldu

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) tarafından yapılan açıklamaya göre; ilk 12 saatte 4 bin dönüme yayılan yangın, şu ana kadar 145 bin 172 dönümlük alanı küle çevirdi.

ABD'de orman yangını: 145 bin dönümden fazla alan kül oldu

Alevlere müdahale sürüyor

Butte ve Tehama County'de en az 4 bin kişi evlerinden tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yüksek sıcaklık, dik ve engebeli arazi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü belirtildi.

Eyaletin en büyük yangını

Park yangını, 5 Temmuz'da güneydeki Santa Barbara yakınlarında çıkan Lake yangınını geride bırakarak şu anda eyaletin en büyük orman yangınına dönüştü.

Öte yandan Butte County Savcılığından dün yapılan açıklamada, Park yangınını çıkarmakla suçlanan 42 yaşındaki bir adamın tutuklandığı duyurulmuştu.

ABD'deki en büyük orman yangını ise 280 bin dönümden fazla alanda Oregon eyaletinde devam ediyor.