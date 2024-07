Müjde duyuruldu! 331 kilometrelik olacak: 'Geçişi tamamlayacağız'

Uraloğlu, “Cizre – Silopi Yolu'nun Cizre Köprülü Kavşağı'ndan Silopi Çevre Yolu girişine kadar olan 21,8 kilometrelik kesiminin BSK onarımına başlamıştık. Bugüne kadar; 10,5 kilometrelik kesimi binder seviyesinde tamamladık.Bu yıl içinde 5 kilometrelik kesimi daha tamamlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu. Uraloğlu, “Batıda ne varsa doğuda da olacak dedik. Şırnak'ın 2002 yılına kadar sadece 25 kilometre bölünmüş yolu var iken, 172 kilometre daha bölünmüş yol inşa ederek toplamda 197 kilometreye ulaştık.” dedi. Hem Şırnak hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi hem de tüm Türkiye açısından çok önemli bir gelişme olan Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Şırnak Ovaköy'e bir lojistik merkez kazandıracaklarının altını çizen Uraloğlu, “Şanlıurfa-Ovaköy arasında 331 kilometre uzunluğunda yeni otoyol yatırımı yaparak projenin Türkiye'deki karayolu geçişini de tamamlamayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şırnak'ta koordinasyon toplantısına katıldı. Cizre-Silopi Yolu'nda incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, beraberinde bulunan heyetle bir dizi temaslar gerçekleştirdi. İstişare toplantısında Şırnak'ın ihtiyaçlarını ve neler yapılabileceğini masaya yatırdıklarını ifade eden Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek adımları atmaya devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ve haberleşme projelerimizle ülkemizin ulaşım ve iletişim ağını nakış gibi işledik. 2002 yılında 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 29 bin 434 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6., dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık.Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Havacılıkta çağ atladık. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık.” diye konuştu.10 Ağustos'ta da Çukurova Uluslararası Havalimanının açılışını gerçekleştireceklerini ifade eden Uraloğlu, “Genişbant abone sayımız 2002 yılında 20 bin iken bugün 93,3 milyona ulaştı ve fiber optik kablo uzunluğumuz 561 bin 695 kilometreye yükseldi ve Türkiye Yüzyılı'nda her alanda olduğu gibi haberleşme alanında da küresel çapta büyük başarılara devam ediyoruz. Bu ay içinde ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A'yı ilk yörüngesine başarıyla fırlattık. Bütün aşamalar başarıyla tamamlanarak geçici yörüngesinde test sürecine başladık. İnşallah yıl sonuna doğru da 42 derece doğu yörüngesindeki kalıcı yörüngesine ulaşarak hizmete başlayacak. Artık Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanımıza girecek. Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak.” şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti hükümetleri olarak kuzey-güney, doğu-batı demeden Türkiye'nin her noktasına eser ve hizmet götürerek, yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, “Batıda ne varsa doğuda da olacak dedik. İnsanımız için toplu konut projeleri hayata geçiriyoruz, ticaret gelişsin diye iş yerleri açıyoruz, çocuklarımız en iyi imkânlarda okusunlar diye okul yapıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler de ulaşımın, haberleşmenin her modunda çalışıyoruz, yol yapıyoruz, havalimanı yapıyoruz. Ama maalesef Tendürek Geçidi, Çatak-Şırnak ve Van-Hakkâri yol şantiyelerimizde 2017'de yapılan baskınlarda iş makinelerimizi yaktılar, 4 kardeşimizi şehit ettiler. Ancak biz bugüne kadar yılmadık bundan sonra da yılmayacağız. Bakın, son 22 yıl içerisinde Şırnak'ın ulaşım ve haberleşme altyapısının gelişmesi için 43 milyar 185 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Şırnak'ın karayolu ulaşım ağının gelişimine çok önem verdik. 2002 yılına kadar sadece 25 kilometre bölünmüş yolu var iken, 172 kilometre daha bölünmüş yol inşa ederek toplamda 197 kilometreye ulaştık. Yollarının sadece 20 kilometresi BSK kaplamalı iken, 234 kilometre daha BSK kaplama yaparak toplamda 254 kilometreye yükselttik. 4 bin 955 metre uzunluğunda 4 adet tek tüp, 2 adet çift tüp tünel olmak üzere 6 tünel açtık. 4 bin 190 metre uzunluğunda 43 köprü inşa ettik.” dedi.17 milyar 812 milyon lira proje tutarıyla 10 ayrı karayolu çalışmasına da devam ettiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Belirttiğim üzere buraya gelmeden önce Cizre – Silopi Yolu'nda incelemelerde bulunduk. Yolun Cizre Köprülü Kavşağı'ndan Silopi Çevre Yolu girişine kadar olan 21,8 kilometrelik kesiminin BSK onarımına başlamıştık. Bugüne kadar; 10,5 kilometrelik kesimi binder seviyesinde tamamladık. Bu yıl içinde 5 kilometrelik kesimi daha tamamlamayı hedefliyoruz. Mevcut ihale kapsamında 15,5 kilometrelik kesimi aşınma seviyesinde tamamlayacağız. Kalan 6,3 kilometrelik kesimin yapılması için de en yakın zamanda ikmal ihalesine çıkmayı hedefliyoruz. Öğleden sonra da ilimizdeki en önemli karayolu projelerimizden biri olan Şırnak – Van Yolu Şantiyemizde de incelemelerde bulunacak ve ufak bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz o yüzden burada detay vererek zamanınızı almak istemiyorum.” diye konuştu.Hem Şırnak hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi hem de tüm Türkiye açısından çok önemli bir gelişme olan Kalkınma Yolu Projesi'nden bahseden Bakan Uraloğlu, Basra Körfezi'nde inşa edilmekte olan FAV Limanı'ndan başlayıp Şırnak Ovaköy'e, oradan Şanlıurfa'ya, oradan Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar Ege Denizi'ne, Karadeniz'e ve Akdeniz'e açılacak olan çok önemli bir ticaret koridoru hayata geçirdiklerini ifade etti. Uraloğlu, “FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağız. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendireceğiz. Bu koridorun ülkemizden Avrupa'ya demiryolu geçişi 2 bin 94 kilometre olacaktır. Koridor üzerindeki mevcut ve devam eden demiryolu yatırımlarımıza ilaveten; 127 kilometresi Nusaybin-Cizre-Ovaköy arasında olmak üzere 727 kilometrelik demiryolu yatırımının da hayata geçirilmesini planladık. Nusaybin-Cizre-Ovaköy kesiminde yapım ihalesine çıkılması için çalışmalarımız sürüyor.” şeklinde konuştu.Kalkınma Koridoru üzerinde Tekirdağ (Çerkezköy), İstanbul (Yeşilbayır), Bilecik, Mardin ve Şırnak (Ovaköy) olmak üzere 5 lojistik merkez daha yapılmasını da planladıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Proje kapsamında Şırnak Ovaköy'e bir lojistik merkez de kazandıracağız. Şanlıurfa-Ovaköy arasında 331 kilometre uzunluğunda yeni otoyol yatırımı yaparak projenin Türkiye'deki karayolu geçişini de tamamlamayı planlıyoruz. Tabi bunlarla birlikte Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması söz konusu ve bu bölge sakinleri için büyük bir öneme sahip. Projeyle birlikte ihracatımızın ve gençlerimize sağlanan iş imkanlarının artmasını, daha fazla üretim yapmamızı tetikleyecek altyapının gelişmesini bekliyoruz. İnşallah bundan sonra tüm bölgeyle birlikte Şırnak'ta göç veren değil göç alan bir refah şehri olacaktır.” dedi.2013 yılında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nı da hizmete açtıklarını anımsatan Uraloğlu, “Bu havalimanının açılacağına hayal olarak bakanlar vardı. Yapıldığını görünce bizi yıldırmaya çalıştılar. Ama yılmadık, tehditlere kulak asmadık.Yıldıramayacaklarını anlayınca dediler ki bu havalimanını hizmet için değil asker için yapıyorlar. Bu havalimanı; Şırnak'a, Şırnaklılara, bölge insanına hizmet etsin diye, doğuyla batıyı en hızlı ve konforlu yoldan birleştirsin diye. Kalplerimizi birleştirsin, kalpten kalbe kardeşlik köprüleri kursun diye yaptık. Havalimanının isminin bölge halkının kalbinde yer etmiş merhum milletvekillerimizden Şerafettin Elçi olarak koyulmuş olması da bunun en güzel ispatı oldu. Haftanın 7 günü İstanbul Havalimanı ve 6 günü Esenboğa Havalimanı, 4 günü ise Sabiha Gökçen Havalimanı ile karşılıklı seferler düzenleniyor. 2013 yılında 39 bin olan yolcu trafiği, 2023 yılında yaklaşık 402 bine çıktı. Bu yıl ilk 6 ayda 215 üzerinde vatandaşımız havayoluyla yolculuk gerçekleştirdi. Hedefimiz, Şırnak'ı ve ülkemizin her noktasını, Türkiye Yüzyılı vizyonunda ihtiyaç duyulan ulaştırma ve haberleşme altyapısının ötesine taşımak. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz ulaşım ve iletişim projelerinin, ülkemizi uluslararası alanda daha rekabetçi kıldığını görmek, geleceğe dair umutlarımızı da güçlendiriyor. Bu düşüncelerle, ülkemizi ve Şırnak'ı daha modern ve daha sürdürülebilir bir ulaşım altyapısıyla daha da ileriye taşımak için emekle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.