Emekliler cuma gününü bekliyor! Hesaplarına gönderilecek

Emeklilere temmuz ayı zam farklarının ödeneceğini tarih netleşti. SGK, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi fark tutarlarını cuma günü yapacak. Zam ödemeleri banka ve PTT şubelerindeki hesaplara gönderilecek. Her grup farklı dönemlerde farklı miktarlarda ödeme alacak.

Emeklilerin gözü cuma gününe çevrildi. 2 milyon 441 bin 795 kişinin maaşları yükselecek. Zam farkları, 26 Temmuz'da hesaplara geçecek. SGK, toplam 11 milyar TL ödeme yapmış olacak. Her grubun ödemesi farklı dönemlerde farklı miktarlarla yapılacak.Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz Cuma günü yapılacak.Ödemeler, Banka ve PTT hesaplarına yatırılacak. Emekliler, 26 Temmuz'da zam farklarını alabilecek.Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde maaş alanlar, Temmuz ve Ağustos için iki maaş farkı alacak.Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde maaş alanlar için üç aylık maaş farkı yatacak.Buna göre, aylıklarını her ay alanlara;Aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında,3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında fark yatacak.