Araç sahiplerine müjde! Motoine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 45 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 45.1 liradan satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.