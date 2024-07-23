WhatsApp'a yeni özellik: İnternet olmadan...

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.Buna göre WhatsApp, yakın mesafede bulunan kullanıcıların kendi aralarında dosya alıp göndermelerini sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.Bu sayede kullanıcılar, internete ihtiyaç duymadan karşılıklı dosya paylaşımı yapabilecek. Şirket, paylaşılan dosyaların yine uçtan uca şifreleneceğini de söylüyor. Kullanıcılar yakındaki diğer kişiler tarafından görülüp görülmemek konusunda tam kontrole sahip olacak, böylece gizlilik ve güvenlik sağlanacak.WhatsApp, kullanıcıların çevrimdışı bir şekilde yakındaki kişilerle dosya paylaşımı yapmasını sağlayan yeni özelliğini Android'in ardından iOS'ta da test etmeye başladı.iOS için en son WhatsApp beta 24.15.10.70 güncellemesi ile WhatsApp, bu özellik hakkında ipucu verdi.Yukarıdaki ekran görüntüsünden anlaşıldığı üzere, çevrimdışı dosya paylaşım özelliği QR kod okutularak gerçekleşecek. WhatsApp, yeni gelecek özellik sayesinde büyük boyutlu dosyaların paylaşılmasını daha da kolay hale getirecek.Yeni özelliğin yakında test aşamasından çıkıp tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.