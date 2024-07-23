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Toplu taşımada yeni dönem: 1 Ağustos’tan itibaren kaldırılıyor

O şehirde yaşayan ve toplu taşıma kullananlar için yeni bir duyuru geldi. Belediye, bu satışların 1 Ağustos’tan itibaren kaldırılacağını belirtti.

Ekleme: 23.07.2024 - 15:56 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Toplu taşımada yeni dönem: 1 Ağustos’tan itibaren kaldırılıyor
Şanlıurfa'da şehir içi toplu ulaşımda önemli bir değişiklik geliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan BELSAN A.Ş., toplu ulaşım araçlarında sürücüler tarafından satılan 2 binişlik kartların satışını 1 Ağustos'tan itibaren kaldıracaklarını duyurdu.

Resmi duyuru yapıldı

İştiraki-BELSAN A.Ş tarafından yapılan duyurda şu ifadelere yer verildi:

“Toplu taşıma otobüs sürücülerimiz tarafından, araç içinde 2 binişlik kartların satışı uygulaması 01.08. 2024 tarihinden itibaren kaldırılacaktır. Bu kartlar, Toplanma Merkezlerimizdeki Gişelerden ve Urfa Kart Bayilerimizden temin edilebilecektir. Ayrıca; temassız kredi kartlarıyla toplu taşıma hizmeti sağlanmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Toplu taşımada yeni dönem: 1 Ağustos’tan itibaren kaldırılıyor