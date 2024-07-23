Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu, bugün faiz kararını açıklayacak. Son toplantısında politika faizini yüzde 50 oranında sabit tutan bankanın kararı merakla bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplantı gerçekleştirecek.
Bu toplantının ardından saat 14.00'te, faiz kararı kamuoyuna duyurulacak.
Faizin sabit tutulması bekleniyor
Geçtiğimiz ay yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.
Ekonomistler, bu toplantıda da TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.
Piyasa beklentileri ve analizlere göre ekonomistler, TCMB'nin mevcut ekonomik şartları ve enflasyon verilerini göz önünde bulundurarak bu kararı alacağını düşünüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 45 olarak hesaplandı.