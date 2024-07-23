'İzmir’in Çernobili'ne neşter! Bakanlık harekete geçti: Radyoaktif maddeler 16 yıldır zehir saçıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Nükleer Düzenleme Kurumu gözetiminde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilecek temizlik çalışmasının finansmanı, arsayı satın alan firma tarafından gerçekleştirilecek.Çalışmalar tamamlandığında Gaziemir Emrez Mahallesindeki vatandaşları tedirgin eden radyoaktif kirlilik kent gündeminden de tamamen çıkmış olacak.İzmir'in Gaziemir ilçesinde Emrez Mahallesi'ndeki 16 yıl önce tespit edilen eski kurşun döküm fabrikasının bahçesindeki tehlikeli atık ve radyoaktif maddelerin bulundukları yerden kaldırılması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uzun süredir Nükleer Atık Kurumu ile birlikte yürüttüğü titiz çalışma nihayet tamamlandı.Sabah'ın haberine göre; Gaziemir Emrez Mahallesinde yaşayan vatandaşları tedirgin eden radyoaktif maddenin kaldırılması için çalışmalara 23 Temmuz 2024 Salı günü yani bugün itibariyle başlanacak.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Nükleer Atık Kurumu gözetiminde başlatılacak olan temizlik çalışması, konusunda uzman ekipler tarafından gerçekleştirilecek.Geniş güvenlik önlemlerinin alınacağı temizlik çalışmaları Nükleer Atık Kurumu'nun yetkilendirdiği firma tarafından yapılacak.Her aşaması ilgili kurum ve kuruluşların gözetimi altında gerçekleştirilecek olan temizlik çalışmaları sırasında toprak altından çıkacak radyoaktif atıklar İstanbul'da, kısa adı Tenmak olan Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun Çekmece'de Türkiye'nin tek radyoaktif atık işleme ve depolama tesisine yönlendirilecek.Gaziemir Emrez mahallesinden gelecek olan zehirli atıklar burada çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde depolanacak. Radyoaktif maddelerin topraktan çıkarılması, elleçlenmesi ve çıkarıldıkları yerden depolanacağı yere taşınmasına kadar olan tüm işlemler Nükleer Atık Kurumu gözetim ve denetiminde yapılacak.