Gazze'de can kaybı artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 90'a yaklaştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 291 gündür devam eden saldırılarına ilişkin yeni verileri paylaştı. Bakanlık, son 24 saatte İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 "katliam" gerçekleştirdiğini ve bu saldırılarda 84 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 329 kişinin de yaralandığını açıkladı.7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda, toplam can kaybının 39 bin 90'a, yaralı sayısının ise 90 bin 147'ye ulaştığı belirtildi. Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu, ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşmakta zorluk çektiği vurgulandı.Gazze'deki insani krizin derinleştiğine dikkat çeken yetkililer, uluslararası toplumu acil müdahale etmeye çağırdı. İsrail saldırılarının durdurulması ve insani yardım koridorlarının açılması gerektiğini belirten Filistin Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde aksadığını ve acil tıbbi malzemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.