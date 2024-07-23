Bakanlık müfettişleri İzmir’de.... Büyükşehir’e Tarkan soruşturması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül 2022'de Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan Konseri düzenledi.Konsere saatler kala 1. Kordon'da kurulan dev sahne, rüzgaında etkisi ile çöktü. Mega Star Tarkan açıklama yaparak konserin belirlenen gün ve saatte yapılacağını duyurdu.Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'de Mega Star Tarkan'ın vereceği konser karşılığı ücret almayacağını duyurdu.Hummalı bir çalışma sonucu yıkılan sahnenin bir benzeri Gündoğdu Meydanına yeniden kuruldu. Tarkan'ın verdiği muhteşem konser sonrası mega star'a ne kadar ücret ödendiği tartışma konusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ısrarla Tarkan'a ne kadar ücret ödendiğini açıklamaktan kaçındı. İlk etapta Tarkan'ın konser için ücret talep etmediğini belirten Soyer daha sonra tartışmaların giderek büyümesi üzerine sadece kaşe ücreti ödendiğini, ödenen bu rakamı da Tarkan'ın hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.Tepkilerin giderek büyümesi üzerine bu sefer Soyer, Tarkan Konseri için belediyenin kasasından bir kuruş para çıkmadığını, ödemelerin sponsorlar tarafından karşılandığını duyursa da Temiz İzmir Derneğinin bilgi edinme yasası kapsamında yaptığı başvuru Soyer'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.Tarkan Konseri için büyükşehir belediyesinin fuarcılık şirketi İZFAŞ üzerinden hem Mega Star'a hem de ses, şık ve sahne kurulumunu yapan firmaya toplamda 23.5 milyon lira ödeme yapıldığı ortaya çıktı. O süreçte skandallar bununla da sınırlı kalmadı.Yıkılan sahnenin yerine yenisinin yapılması için İstanbul'dan İzmir'e çağrılan yaklaşık 40 kişilik teknik ekibin uçak biletleri ile 60 kişilik ekibin konaklama giderlerinin de yine İZFAŞ tarafından karşılandığı ortaya çıktı. Yıkılan sahnenin sorumluluğunun sahneyi kuran yüklenici firmada olmasına rağmen personelin konaklama, uçak bileti gibi giderlerinin belediye şirketi İZFAŞ trafından karşılanmış olması o süreçte Sayıştay raporlarına da girdi.İZFAŞ'ın 2022 yılına ilişkin iş ve işlemlerini mercek altına alan Sayıştay denetçileri İZFAŞ'ın yıkılan sahnenin tekrar yapımı için yüklenici firma ile 8.5 milyon liralık ek bir sözleşme imzaladığını ortaya çıkardı.Sayıştay o süreçte hazırladığı raporda asıl sözleşme kapsamında işin teknik şartname hükümlerine göre yerine getirilmesinin yüklenici firmanın sorumluluğunda olduğu, buna istinaden yüklenicinin çalıştıracağı ekibin ulaşım ve konaklama giderlerinin de sözleşme bedeli içinden karşılanması gerektiğine dikkat çekti. Raporun sonuç bölmünde ise "Yüklenicinin sorumluluğunda olan kendi çalışanlarına ilişkin ulaşım ve konaklama işleri için şirkete ek mali yük getirecek şekilde sonradan ek protokol yapılması İZFAŞ aleyhine sonuç doğurmuştur." ifadeleri yer verilmişti.İçişleri Bakanlığının başlattığı soruşturma kapsamında İzmir'e gelen mülkiye müfetişlerinin ilgili daire başkanlığından konserle ilgili tüm bilgi ve belgeleri istedikleri öğrenildi. Şimdi tüm gözler müfettişlerin hazırlayacağı rapra çevrildi.