ABD’nin yeni başkan adayı Kamala Harris’e Siyonist çemberi! Kilit isimlerin geçmişi şoke etti

Dünya gözünü, ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine dikti. Cumhuriyetçi isim Donald Trump'la yarışan ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi, yeni bir merak dalgasını da beraberinde getirdi.Biden'a, Trump ile 27 Haziran'da çıktığı canlı yayın tartışmasındaki performansından sonra sağlığının bir dönem daha başkanlığa elverişli olmaması gerekçesiyle yarıştan çekilmesi için parti içinden baskı yapılıyordu. Baskılara dayanamayan Biden, adaylıktan çekildiğini duyurdu.Biden'ın yerine önerdiği isimse, göreve geldiği günden bu yana yardımcılığını yapan Kamala Harris oldu. Henüz adaylığı resmileşmese de yapılan anketlerde Harris'in partisinin adayı olabilmek için yeterli sayıda Demokrat Partili delegenin desteğini aldığı görüldü. AP'nin düzenlediği ankette, Harris'in mevcut parti kurallarına göre aday olabilmesi için ilk oylamada kazanması gereken 1976 delegeden çok daha fazlasının desteğine sahip olduğu ortaya çıktı.AP tarafından ulaşılan delegelerden hiçbiri başka bir adayın ismini vermedi. Anket sonuçlarının kesin olmadığı ve sonuçların değişebileceği vurgulandı.Axios'un haberine göre, Demokratik Ulusal Komite (DNC) Başkanı Jamie Harrison, gazetecilere açıklamasında, '7 Ağustos tarihine kadar başkan adayımızı belirleyeceğiz.' dedi. DNC, 7 Ağustos'a kadar bir toplantı yapacak. Bu toplantıda başkan adayını belirlemek için oylama yapılacak. Sanal ortamdaki oylamaya 300'den fazla delegenin desteğini alan aday adayları dahil edilebilecek.Başkan adaylığının gündeme gelmesinin ardından bir kez daha tüm gözlerin üzerine çevrildiği Harris'in, İsrail tarafından da büyük bir desteğe sahip olduğu biliniyor. Gazze işgalinin başından bu yana İsrail'e verdiği destekle şaşırtmayan Harris'in olası yeni kabinesi ise şimdiden İsrail'de heyecana neden oldu.Harris'in başkan olması halinde 'First Gentleman' olarak ABD yönetiminde kritik bir konuma yerleşecek olan eşi Douglas (Doug) Emhoff, fanatik bir Yahudi olarak biliniyor. Şimdiden kulis faaliyetlerine geçen Siyonist lobisi tarafından çok sevilen Emhoff'un geçmişi ise bir hayli tartışmalı.Harris'in ABD Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamasıyla Siyonist lobiyle kol kola çalışmalarına ağırlık veren Emhoff, asıl mesleği olan avukatlığa ara verdi ve Biden yönetiminin 'Antisemitizmle mücadele' kampanyasının yüzü oldu. 25 Mayıs 2023'te ülkenin ilk antisemitizmle mücadele stratejisi olan ABD Ulusal Antisemitizmle Mücadele Stratejisi'ni başlatan Beyaz Saray ekibinin bir parçası olan Emhoff, İsrail'in Gazze işgalini başlatmasının ardından Siyonistlerin de favori ismi haline geldi.İsrail'in Gazze işgaline başlamasıyla eş zamanlı olarak lobicilik faaliyetlerine ağırlık veren Emhoff, ülkenin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle İsrail'in işgalinin adeta propagandasını yaptı. Gazze soykırımına yönelik artan tepkilerin 'antisemitizm' olduğunu ileri süren Emhoff, okulları ve üniversiteleri gezerek artan Yahudi karşıtlığının tehlikeleri konulu seminerler verdi.Siyonist lobi içinde giderek daha güçlü bir konuma erişen Emhoff, eşi 2021 yılında başkan yardımcısı olarak göreve geldiğinde yaptığı ilk işle büyük yankı uyandırmıştı.Harris ile yaşadıkları evin girişine, koyu Yahudilerin giriş kapısının sağ pervazına yerleştirdiği ve içinde Tevrat'tan metinler bulunan kutucuk olan 'Mezuza' yerleştiren Emhoff'un bu hareketi Siyonistlerin ABD hükümeti içindeki güçlenişinin açık bir sembolü olarak görüldü.Harris'in ABD Başkanı olması halinde Siyonist lobinin Beyaz Saray içindeki en önemli eli olacak Emhoff, İsrail medyası tarafından da büyük destek görüyor.Öte yandan ABD ve İsrail medyasında ortaya atılan iddialara göre Harris'in adaylığının kesinleşmesi halinde seçeceği başkan yardımcısı, Siyonist lobinin önemli isimlerinden Josh Shapiro. Pensilvanya valisi olarak görev yapan Shapiro, göreve daha geçen yıl başlamasına rağmen büyük bir politik desteği de beraberinde getirdi.'Kamala Harris'i yaklaşık yirmi yıldır tanıyorum - ikimiz de savcıydık, ikimiz de hukukun üstünlüğü için ayağa kalktık, ikimiz de halk için savaştık ve sonuçlar elde ettik. Kamala Harris, desteğimize layık bir vatanseverdir,' açıklamasında bulunan Shapiro, Muhafazakar bir Yahudi olarak biliniyor.Siyonist lobiyle kökten ve derin bağları olduğu bilinen Shapiro'nun geçtiğimiz Pazar günü sarfettiği, sözlerse, arkasındaki lobiye duyduğu güveni de gözler önüne serdi. Seçilmesi halinde ABD yönetiminde Siyonist gücü pekiştirecek olan bir kabineyle göreve gelmesi beklenen Harris'e verdiği desteği 'Kasım ayında zafere giden yol Pensilvanya'dan geçiyor' sözleriyle ilan eden Shapiro, Gazze işgalinin en büyük destekçilerinden bir olarak da biliniyor.