Yunan bakan hazımsızlıkta boyut atladı! Aklınca Türkiye'yi tehdit etti: Bir gece ansızın...

Türkiye, savunma sanayii alanında yaptığı atılım ile dünyada en öne çıkan ülkelerden biri haline gelirken, yaşanan gelişmeler Yunanistan'da hazımsızlık yarattı. Yunan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis aklınca Türkiye'yi tehdit ederek, komedi gibi ifadeler kullandı. Georgiadis, Türkiye'nin havacılıkta geride kaldığını iddia ederek, "Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii alanında yaptığı atılım ile panikleyen Yunanistan, ABD-Avrupa ve özellikle Fransa ile birtakım savunma işbirliklerine girişti.Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis ise ülkesinde katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadelerle hazımsızlıkta boyut atladığını adeta ilan etti.Open televizyonuna çıkan bakan Georgiadis, "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" cümlesini kurdu, Türkiye'nin havacılıkta 'sıfır' olduğunu iddia etti.Başbakan Miçotakis'in Türkiye'yi rahatsız ettiğini ileri sürüp Atina yönetiminin güçlü ittifaklara sahip olduğunu savunan bakan Georgiadis, 2020 yazında patlak veren Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın ABD ve Fransa ile giriştiği ittifaklara da atıfta bulundu.Georgiadis daha önce de, "Sayın Erdoğan'a şunu söylemek istiyorum. Eğer gece, sabah ya da öğlen gelirse bizim Rafaele ve Viper jetlerimiz Türk Hava Kuvvetleri'ni yener ve Ege'de hava üstünlüğünü ele geçiririz. Türkiye merhametimize kalır" demişti.