Vatandaş ayaklandı! CHP'li belediyeye tepkiler çığ gibi büyüyor

CHP'li Şişli Belediyesinde yeni yönetimin maaşları tam olarak ödememesi nedeniyle çalışanlar isyan etti, 'DİSK Genel-İş 3 No'lu Şube Yönetimi ve İşçileri' sendikası maaşların ödenmesi için Belediye Binası önünde protesto açıklaması gerçekleştirdi.DİSK Genel-İş 3 No'lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit tarafından gerçekleştirilen protesto açıklamasını Şube sekreteri Neşe Karaçimen okudu. Maaşların tam olarak ödenmesi için Neşe Karaçimen tarafından yapılan açıklamada, 'Maaş hakk-edişlerimiz ile ilgili sıkıntılarımız devam etmektedir. Belediye yönetimimiz aylardır ücret ödeme görevini tam olarak yerine getirmemektir. Maaşlarımızın eksiksiz ve tam yatırılması için tekrar tekrar çağrı yapmaktayız. Fakat bu çağrılarımız ne yönetim tarafından ne de sayın başkanımız tarafından ısrarla duyulmamaktadır. Biz işçilerin tek geliri aldığı maaşlardır.Asgari yaşam maliyetinin 61 bin 523 TL olduğu İstanbul şartlarında 33.000 TL maaş ile geçinmeye çalışmaktayız. Toplu iş sözleşmemizden doğan haklar gereği maaşlarımıza ek olarak ödenen yol, yemek ve ikramiye paraları ise asıl ücretimizmiş gibi sunularak çok maaş alıyormuşuz algısı yapılmaktadır. Fakat biz işçilerin günlük yevmiyesi 1100 TL'dir. Çok maaş almıyor ve fazlasını istemiyoruz! Tek isteğimiz ekonomik şartların zor olduğu İstanbul'da, emeğimiz karşılığını eksiksiz ve tam almaktır.Eksik maaş almamıza rağmen biz işçiler iş görme ödevimizi eksiksiz olarak yerine getirerek, özveri ile çalışmaktayız. Ne yazık ki aynı özveri işveren tarafından gösterilmemekte, kazanılmış ücret haklarımızı zamanında, düzenli ve tam yatırılmamaktadır. Bizler aldığımız maaşlarımızla geçinmeye çalışıyoruz ama artık geçinemiyoruz. Borçlarımız gelince, bankaya maaşımız eksik yatıyor bu ay eksik yatıralım diyemiyoruz, ev sahipleri zam veya kira talep ettiği zaman eksik maaş alıyoruz idare edin diyemiyoruz! Bu enflasyonist ortamda ve yoklukta aldığımız her bir kuruş alnımızın teri, ailemize götürdüğümüz ekmektir! Sayın başkanım; son seçimlerle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelerin, yönettiği illerin milli gelire katkısı ülke genelinde yüzde 77.7'dir.Fakat buna rağmen ekonomik krizin sorumluluğu dönüp dolaşıp gene biz işçiye yüklenmektedir. Ne borçların sorumlusu ne de ekonomik krizin sorumlusu bizleriz. İşçi olarak sorumlu olduğumuz tek şey Şişli halkına en iyi hizmeti üretmektedir. Bu yüzden işçileri açlıkla, tehditle terbiye etme zihniyetin vazgeçilmesini talep ediyor ve bu sorunun çözülmesine dair ilgili makamlarca samimi adımlar atılmasını bekliyoruz. Tekrar hatırlatmak gerekirse, eylemlerimiz ve çağrılarımız Şişli halkına karşı değil, bu işin sorumlularınadır. İşçiler olarak emeğimizin karşılığını eksiksiz ve tam alma çabasından başka bir şey değildir' denildi.Şişli Belediye binası önünde yapılan protesto açıklamasından sonra Sendika yöneticileri bina önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.