Naci Görür depremin ardından paylaştı: Bir il için 'Dikkatli olmamız gerekiyor' diyerek uyardı

Geçtiğimiz gün, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Aladağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından olan Prof. Dr. Naci Görür, Adana'da yerin 9.26 kilometre derinliğinde yaşanan depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Uzman isim, Adana ve Kıbrıs'a dikkat çekti.Görür, söz konusu paylaşımında, “Arkadaşlar, Kup-Aladag/Adana'da 4,2 sig bir deprem oldu. Deprem Yakapinar-Goksun Fay Zonu bölgesinde, sevgiyle” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Naci Görür daha önce de Adana için uyarılarda bulunmuştu.'Dikkatli olmamız gerekiyor'Prof. Dr. Naci Görür, 'Adana ve Kıbrıs'ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor.Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var' demişti.