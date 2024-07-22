Kiryakos Miçotakis'ten küstah açıklama: Kıbrıs’ta Türkiye’siz çözüm istiyoruz

20 Temmuz günü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüydü.Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü için devlet erkanı tam kadro KKTC'deki törenlere katıldı.Özellikle denizdeki geçit töreni Yunan basınında hayli bir gerginliğe neden oldu.Öte yandan Rum tarafını ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten ise küstah bir açıklama geldi.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü münasebetiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in daveti üzerine Güney Kıbrıs'ta düzenlenen "kınama" etkinliğine katılan ilk Yunan başbakanı oldu.Miçotakis, "Türk askeri ve Türkiye’nin garantörlüğünün olmayacağı bir çözüm istiyoruz." dedi.Kıbrıs Barış Harekatı’nı trajedi olarak nitelendiren Miçotakis, geçen 50 yılın ardından Ada’daki soruna çözüm bulunması için görüşmelerin yeniden başlaması umudunu dile getirdi.Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Yunan Albaylar Cuntası, 50 yıl önce Kıbrıs’taki milli trajedinin kapısını açtı. İstila ve işgal 50 yıldır devam ediyor. Açılan yara 50 yıldır kanamaya devam ediyor. Kıbrıs’ın kuzeyi işgalin esiri kalmaya devam ediyor. Oldubittileri kabul etmiyoruz. Tek hedefimiz iki bölgeli, iki toplumlu, işgal ordularının bulunmayacağı (Türk askeri), modası geçmiş garantörlüklerin (Türkiye’nin garantörlüğü) olmayacağı, üniter bir devlet, birleşmiş bir Kıbrıs’tır.Türk-Yunan yakınlaşmasının Kıbrıs sorununun çözümüne katkısı olacağına inanıyorum. Ancak, Türkiye ile görüşüyor olmamız anlaştığımız ya da taviz verdiğimiz anlamına gelmez. AB üyesi Kıbrıs’a (Rum Kesimi) yönelik her tehdit, Avrupa için tehlike anlamına gelir. Kıbrıs’ın işgal altında olan kuzeyinde suni bir oluşum (KKTC) söz konusudur. Türkiye, kutlamaların ya da oylamaların (TBMM’nin 50. yıl tezkeresi) olması gereken gerçek hedefleri ile bağdaşmadığını er veya geç idrak edecektir.