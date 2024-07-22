Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasında ne var? Trump'tan çarpıcı çıkış: Bu bir darbedir!

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, 'Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk.' ifadesini kullandı.ABD Başkanı Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.Biden'a yönelik uzun süredir yöneltilen 'çekil' baskısı bilinirken, perde arkasında ise 'sağlık endişeleri'nden daha çok, farklı iddiaların olduğu belirtiliyor.Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance ile birlikte FOX News'e verdiği röportajın tanıtım kısmı kanal tarafından yayınlandı.Joe Biden'ın çekilme kararını açıklamadan önce yapılan mülakatta Trump'ın ve Vance'ın çarpıcı sözleri ABD medyasında çokca dikkat çekti.Trump, röportajda Biden'ın sağlığı hakkında Amerikan halkına yalan söylendiğini kaydederek doktorların soruşturulması gerektiğini ifade etti. Biden'a sağlığı konusunda 'iyi' raporu verildiğini söyleyen Trump, 'Küçücük bir merdiveni çıkamıyor' dedi.'Biden'a yönelik bir darbe mi yapılıyor' şeklindeki soruya ise Trump, 'Sanıyorum, evet' yanıtını verdi.Konuyla ilgili Başkan Yardımcısı adayı Vance ise daha net ifadelerde bulunarak, 'Evet bu bir darbedir. Anayasanın 25. Maddesi var. Aday olacak durumda değilse, Başkan da olamaz. 25. Maddeyi işletmeleri gerekir.' dedi.