İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel partisinden istifa etti

31 Mart yerel seçimlerine, kendi adayları ile seçime giren Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti, büyük bir hezimete uğradı. Seçimlerin ardından Akşener görevini Müsavat Dervişoğlu'na devrederken, partideki istifalar da günden güne arttı.Son olarak İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Meral Akşener'in daveti üzerine katıldığı İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.Yücel'in istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 33'e düştü.Yücel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Türk Kamuoyuna DuyuruKurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti'den istifa ettiğimi bildirmek isterim.İYİ Parti'nin en zor zamanlarında hiç bir karşılık beklemeden tüm ailemle partiye aktif olarak katkıda bulundum. Bu kararın benim için kolay olmadığını belirtmekle beraber bundan sonra da Büyük Türk Milletine hizmet yolunda var olan değişmez ülkümün başka mecralarda devam etmesi gerektiğine inanıyorum.Şahsıma siyaset yapma olanağı tanıyan Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür ederim."İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Koray Aydın ve İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz de son bir ay içerisinde İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı.